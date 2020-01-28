Google bu kez en kapsamlı beyin haritasını dünyayla paylaştı

Google, en yüksek çözünürlüklü beyin bağlantı haritasını yayınladı. Janelia Araştırma Kampüsü ile birlikte imza atılan çalışma kapsamında ikili, çeşitli hücre tipleri ve çoklu beyin bölgeleri arasında meyve sineği beyninin 25.000 nöronunun üç boyutlu modelini ortaya çıkardı.



Oldukça detaylı analiz edilen beyin haritasının üzerinde uzun bir süredir çalışan araştırma grubu, sinek beyninin bölümlerini çok ince (20 mikron) dilimler halinde kestikten sonra bu kesilen parçaları taramalı bir elektron mikroskobundan elektron akışlarıyla görüntüledi ve sonrasında da bunları bir araya getirerek amacına ulaştı. Böylece beyindeki nöronları takip etmeye izin veren, kısıtlaması az olan bir harita çıktı.



Yayınlanan araştırma raporlarını dileyen herkes bilgisayarına indirip inceleyebilirken, yakın gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalar için de önem arz ediyor. Beyin haritası kendi başına pek bir işe yaramasa da, beynin işlevlerini araştıran bilim insanları için önemli bir hazine olabilir.



