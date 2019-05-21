Gmail'den kullanıcılarına "Yeni bir cihazda oturum açıldı" uyarısı
Gmail, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına bilinmeyen bir cihazın hesaplarında oturum açtığını bildiren bir güvenlik uyarısı gönderdi. Bu mail'in ardından birçok kullanıcı paniğe kapıldı.
Gmail tarafından kullanıcılarına gönderilen güvenlik uyarısı korkuttu. Söz konusu uyarıda bilinmeyen bir cihazdan oturum açıldığı belirtiliyordu. Hesaba yabancı kişilerin erişmiş olması ihtimali paniğe neden oldu.
Bunun sonucunda birçok kullanıcı hesabının şifresini değiştirdi. Ancak daha sonra güvenlik uyarısının bir hata sonucu gönderildiği açıklandı. Bir Google yöneticisi mailin Yönetici Paneli'nden bir hata sebebiyle gönderildiğini ve bunun nedenini araştırdıklarını belirtti.
Eğer siz de bu mesajı alan kullanıcılardan biriyseniz endişe etmenize gerek yok. Hesabınız halen güvende.
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