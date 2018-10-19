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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.10.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya bırakılıyor!

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Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya bırakılıyor!

Genetiği değiştirilmiş binlerce sivrisinek Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki bir köyde doğaya salınacak. Amaç, sıtma hastalığı taşıyan sinekleri ortadan kaldırmak.

İlk kez bir Afrika ülkesinde genetiği değişitirilmiş bir hayvan türü doğaya bırakılacak. 

Genetiği değiştirilmiş, hastalık taşımayan yaklaşık 10.000 erkek sivrisinek, bu ay Burkina Faso'daki Bana bölgesinde bulunan bir köyde doğaya salınacak.

Sıtma, hastalık taşıyan dişi sivrisineklerin insanları ısırmasıyla bulaşıyor. Burkina Faso'da geçen yıl 9.8 milyon sıtma vakası yaşandı. Bunlardan yaklaşık 4000'i ölümle sonuçlandı.

Sputnik'in haberine göre sıtma hastalığı ayrıca Afrika'da 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en büyük nedeni.  Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin doğaya bırakılmasının araştırmacılara bu böceklerin dayanıklılığı ve yayılması hakkında  ayrıca doğal sivrisineklerle nasıl etkileşim kuracaklarına dair daha fazla veri sağlaması bekleniyor.

Projenin yürütücüsü olan 'Target Malaria' konsorsiyumu, sivrisineklerin genetik mirasındaki bazı genleri yönlü seçilime uğratarak (gen sürümü yöntemi) dünyadaki sıtma hastalığı yayan sivrisineklerin sayısını büyük oranda düşürmek istiyor.

Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler daha önce Brezilya, Avustralya  Cayman Adaları gibi diğer ülkelerde doğaya salınmıştı.

İstatisliklere göre 2016 yılında dünya genelinde çoğu Afrikalı çocuklar olmak üzere 445.000 insan sıtmadan hayatını kaybetti.

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