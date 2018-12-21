Gelecek yılın pazarlama trendleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
21.12.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Gelecek yılın pazarlama trendleri

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Gelecek yılın pazarlama trendleri

2019'a sayılı günler kala pazarlama konusunda yeni trenler ve 2018’de yapılan çalışmalar masaya yatırılıyor. Ne yaptık ne elde ettik değerlendirmeleri bir yana, 2019 yılı pazarlama trendleri ne olacak sorusu da kafaları meşgul ediyor. Bunu görmek aslında o kadar da zor değil. Neden mi? Çünkü globalde yapılan pek çok araştırma aslında 2019 pazarlama trendlerini belirledi bile. Bize bunlara uyum sağlamak kalıyor. Peki 2019 yılında dijital pazarlama yollarımız neler olacak.

Eğer dijital pazarlama yapıyorsanız yeni teknolojileri planlarınıza dünya ile aynı anda entegre etmek bunu yaparken hedef müşteri profilinizi göz ardı etmemek gerekiyor.

1- Video pazarlamasına öncelik verin

Çekici, orijinal ve yaratıcı video içeriğinin önemi gittikçe artıyor. Video pazarlama en baskın ve etkili pazarlama şeklidir. Bunun için biraz yaratıcılığı zorlamak gerekiyor. Videonuz direkt ürününüzü tanıtmak zorunda da değil! Bir sosyal sorumluluk projesini de video anlatımlı yapabilirsiniz. İçeriğinizin kalitesi ve paylaşıldığı yerlere dikkat edin. Abone profili 13 yaş grubu ve birkaç milyon takipçisi olan YouTube kanallarında deterjan satamayacağınızı da hatırlatmakta fayda var. Gerek video içerik gerekse video reklam hızla yükselişte. Burada imkânlar da oldukça geniş. AR-VR-XR gibi seçenekler sizleri bekliyor.

2- Müşteriye odaklanın

Satış odaklı olmaktan ziyade müşteri odaklı olun. Müşterilerinizi hedefleyin ve satış hedeflerinizi yerine getirmek yerine onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışın. Bu, alıcılarınızı tanımak ve onların ilgilerini çekecek içerikler oluşturabilmenize de yardımcı olacaktır.

3- Markanızı öne çıkarın

Bir marka oluşturmak, ürüne kişilik vermek gibidir. İnsanlar markanızı düşündüklerinde iyi deneyimler, belli bir tarz, kolaylık, samimiyet gibi kavramlar hatırlasınlar. Müşterinize üründen çok daha fazlasını satın aldıklarını hissettirin. Her ne kadar teknoloji kullanıyorsak da neticede insana satış yapıyoruz.

4- Yönteminizi test edin

İyi bir pazarlama stratejisi planlı olandır. Rakip ne yaparsa biz de onu yapalım, kiminle çalışırsa biz de onunla çalışalım mantığı ile pazarlama stratejisi yaparsanız rakibin gerisinden takip eden olmaktan başka bir yere ulaşamayabilirsiniz. Yaptıklarınızı ya da yapacaklarınızı test edin. A/B testleri burada işinizi kolaylaştıracaktır.

5- Teknolojiyi hedef kitlenize göre kullanın

Ürününüzü dünya genelinde pazarlıyorsanız tanıtımını hedef kitlenin kullandığı teknolojileri kullanarak sunmaya çalışın. Meselâ; Gençleri hedefleyen bir marka mobil oyun ya da AR- VR- XR bir tanıtım ile dikkat çekebilir. Dünyada hızla büyüyen ses teknolojisi var. Markanız için bu konuda bir çalışma yaptınız mı? Ülkemizde henüz çok yaygın olmasa da yakın gelecekte yaygınlaşacak bir sistem ses teknolojisi. Hatta PR, yayıncılık sektörü de bu yönde değişecek gibi görünüyor.

Yakın zaman önce bu konuda araştırma yapan Adobe Analytics 1.000'den fazla tüketiciyi incelemiş. Araştırmaya göre, tüketicilerin en yaygın sesli aramaları müzik %70, hava durumu % 64, eğlenceli sorular sorma % 53, çevrimiçi arama % 47, haberler % 46, temel araştırma % 35 ve yol sorma % 34 olarak bulunmuş. Google çoktan bu yönde analizlere odaklandı ve geliştiriyor. Peki siz markanız için tüm bu yönelimleri göz önüne aldınız mı? Unutmadan mümkünse yapay zekâ kullanın. En basitinden en karmaşığına pek çok konuda AI’den faydalanmanız mümkün.

Her ne kadar teknolojik imkânlardan çok söz etmiş olsak da bu teknoloji ile ne sunduğunuz konunun ana fikri olmaya devam ediyor. Doğru konumlandığı sürece, insanların duygularına dokunan, olumlu hisler yaratan kampanyalar yine kazanacak gibi görünüyor.


Serap TORUN
Twitter - @seraptorun73

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