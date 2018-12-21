Gelecek yılın pazarlama trendleri

Eğer dijital pazarlama yapıyorsanız yeni teknolojileri planlarınıza dünya ile aynı anda entegre etmek bunu yaparken hedef müşteri profilinizi göz ardı etmemek gerekiyor.

1- Video pazarlamasına öncelik verin

Çekici, orijinal ve yaratıcı video içeriğinin önemi gittikçe artıyor. Video pazarlama en baskın ve etkili pazarlama şeklidir. Bunun için biraz yaratıcılığı zorlamak gerekiyor. Videonuz direkt ürününüzü tanıtmak zorunda da değil! Bir sosyal sorumluluk projesini de video anlatımlı yapabilirsiniz. İçeriğinizin kalitesi ve paylaşıldığı yerlere dikkat edin. Abone profili 13 yaş grubu ve birkaç milyon takipçisi olan YouTube kanallarında deterjan satamayacağınızı da hatırlatmakta fayda var. Gerek video içerik gerekse video reklam hızla yükselişte. Burada imkânlar da oldukça geniş. AR-VR-XR gibi seçenekler sizleri bekliyor.

2- Müşteriye odaklanın

Satış odaklı olmaktan ziyade müşteri odaklı olun. Müşterilerinizi hedefleyin ve satış hedeflerinizi yerine getirmek yerine onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışın. Bu, alıcılarınızı tanımak ve onların ilgilerini çekecek içerikler oluşturabilmenize de yardımcı olacaktır.

3- Markanızı öne çıkarın

Bir marka oluşturmak, ürüne kişilik vermek gibidir. İnsanlar markanızı düşündüklerinde iyi deneyimler, belli bir tarz, kolaylık, samimiyet gibi kavramlar hatırlasınlar. Müşterinize üründen çok daha fazlasını satın aldıklarını hissettirin. Her ne kadar teknoloji kullanıyorsak da neticede insana satış yapıyoruz.

4- Yönteminizi test edin

İyi bir pazarlama stratejisi planlı olandır. Rakip ne yaparsa biz de onu yapalım, kiminle çalışırsa biz de onunla çalışalım mantığı ile pazarlama stratejisi yaparsanız rakibin gerisinden takip eden olmaktan başka bir yere ulaşamayabilirsiniz. Yaptıklarınızı ya da yapacaklarınızı test edin. A/B testleri burada işinizi kolaylaştıracaktır.

5- Teknolojiyi hedef kitlenize göre kullanın

Ürününüzü dünya genelinde pazarlıyorsanız tanıtımını hedef kitlenin kullandığı teknolojileri kullanarak sunmaya çalışın. Meselâ; Gençleri hedefleyen bir marka mobil oyun ya da AR- VR- XR bir tanıtım ile dikkat çekebilir. Dünyada hızla büyüyen ses teknolojisi var. Markanız için bu konuda bir çalışma yaptınız mı? Ülkemizde henüz çok yaygın olmasa da yakın gelecekte yaygınlaşacak bir sistem ses teknolojisi. Hatta PR, yayıncılık sektörü de bu yönde değişecek gibi görünüyor.

Yakın zaman önce bu konuda araştırma yapan Adobe Analytics 1.000'den fazla tüketiciyi incelemiş. Araştırmaya göre, tüketicilerin en yaygın sesli aramaları müzik %70, hava durumu % 64, eğlenceli sorular sorma % 53, çevrimiçi arama % 47, haberler % 46, temel araştırma % 35 ve yol sorma % 34 olarak bulunmuş. Google çoktan bu yönde analizlere odaklandı ve geliştiriyor. Peki siz markanız için tüm bu yönelimleri göz önüne aldınız mı? Unutmadan mümkünse yapay zekâ kullanın. En basitinden en karmaşığına pek çok konuda AI’den faydalanmanız mümkün.

Her ne kadar teknolojik imkânlardan çok söz etmiş olsak da bu teknoloji ile ne sunduğunuz konunun ana fikri olmaya devam ediyor. Doğru konumlandığı sürece, insanların duygularına dokunan, olumlu hisler yaratan kampanyalar yine kazanacak gibi görünüyor.





Serap TORUN

Twitter - @seraptorun73



