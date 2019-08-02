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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.08.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Geleceğin bilim insanları Gökyüzü Şenliği’nde uzayın derinliklerini keşfetti

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Geleceğin bilim insanları Gökyüzü Şenliği’nde uzayın derinliklerini keşfetti

Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Antalya Saklıkent’te yüzlerce çocuğu uzayın heyecan verici derinliğiyle tanıştırdı. Antalya BİLSEM öğrencileri de Zeka Gücü Projesi kapsamında şenliğe katıldı ve dev teleskoplarla gökyüzünü yakından gözlemleme şansını yakaladı.

Turkcell, yüzlerce öğrencinin uzayla tanışmasına destek oldu. TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin ana iletişim sponsoru Turkcell, Antalya Saklıkent’te yaklaşık 1000 öğrencinin unutamayacağı bir uzay deneyimi yaşamasına fırsat sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği şenlikte gökbilim meraklıları; Ay’ı, gezegenleri ve çeşitli gök cisimlerini teleskop başında gözlemleme imkanı buldu. 

Şenliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal etkinliğin açılış konuşmalarını yaptı. 

“Hedefimiz 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmek” 

Şenliğin bu yıl çok daha geniş katılımlı bir hale getirildiğine vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Dört gün boyunca gökyüzünün gizemlerini keşfetme heyecanı yaşayacağız ve burada gökyüzü kaşifleri olacağız. Bu ve benzeri organizasyonlarla astronomi ve uzay bilimleri konusunda farkındalık oluşturmayı başardık, havacılık ve uzay bilimine olan merakın artmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Astronomi, uzay bilimleri, havacılık ve bilim-teknoloji konusunda yaptığımız çalışmalar ile 2023’e kadar 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

“Amacımız bilimde farkındalığı artırmak” 

Gözlem Şenliği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’a işbirliği desteği verdiklerine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da “Bu şenliği bilimde farkındalığı artırmak ve bilinç aşılamak için düzenliyoruz. Ancak etkinliğimizi nice paydaşlarla geleceğe taşımak arzusundayız. Bunun için her türlü imkanı ve zemini sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğini sürdüreceğiz” dedi. 

Antalya BİLSEM öğrencileri de gökyüzünün gizemini keşfetti 

Şirketin özel yetenekleri çocukları kodlama ve robotik teknolojilerle tanıştırdığı, onların bilimsel çalışmalar yapmasına destek olduğu sosyal sorumluluk projesi Zeka Gücü Projesi de bu coşkulu etkinlikte yerini aldı. Zeka Gücü’nün faaliyet gösterdiği okullardan Antalya BİLSEM’in öğrencileri de, TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne katıldı. Geleceğin bilim insanı adayları şenlikte gökyüzünün gizemini keşfetti, düzenlenen eğitimlere katıldı. 

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği boyunca astronomi konulu seminerler, paneller, gökyüzünü ve gökcisimlerini tanımaya yönelik teleskop gözlemleri, atölye çalışmaları, sergiler ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Saklıkent’te gece kendi çadırlarında konaklayan astronomi meraklıları etkinlik boyunca profesyonel ve amatör astronomlarla buluşma şansına da yakaladı.

 

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