Geleceği Yazan Kadınlar için son başvuru tarihi 21 Ocak
Kadınlar için yazılım, eğitim ve gelişim platformu “Geleceği Yazan Kadınlar”ın yeni dönem başvurularına yoğun ilgi sürüyor. TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle, Türkiye’nin teknolojide kadın istihdamını artırmak, yerli ve milli teknoloji üretmek vizyonuyla hayata geçirilen programa katılmak için başvurular internet üzerinden yapılabiliyor. Son tarihi ise 21 Ocak.
Teknolojide Kadın istihdamı konusunda Türkiye’deki en önemli inisiyatiflerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar için başvurular son hız devam ediyor. Proje kadınları yazılım konusunda eğiterek mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olurken, kadınların bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini arttırarak, fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Bu yıl Sayın Emine Erdoğan’ın da desteğiyle yola çıkan Geleceği Yazan Kadınlar’ın ikinci dönem başvuruları internet üzerinden alınıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin hedeflendiği projeye 21 Ocak’a kadar başvuru yapılabilecek.
18 yaş üstü tüm kadınlar başvurabiliyor
Geleceği Yazan Kadınlar projesinde hedef kitle, lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen kadınlardan oluşuyor. Proje; eğitim süreci, proje geliştirme ve final aşaması olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.
Başvurular Geleceği Yazan Kadınlar sayfasından
Geleceği Yazanlar platformundan Android 101 online eğitimini tamamlayan katılımcılar, https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Tamamen ücretsiz olan programa katılmaya hak kazananlar 4 Şubat 2019’da Geleceği Yazanlar platformundan ve BiP’ten duyurulacak. Katılımcılar tarafından geliştirilen projelerden finale kalarak ilk üçe girmeye hak kazanan proje sahipleri; düzenlenecek törende para ödülü dahil birçok ödüle hak kazanacak. Projeler aynı zamanda Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda da desteklenmeye devam edecek. Projede finale yükselen başarılı kadın girişimciler; teknoparklarda staj, istihdam veya Kuluçka Merkezi’nden faydalanma imkanı elde edecek. Ayrıca proje geliştirme aşamasına katılmaya hak kazanmış kadınlar arasından seçilen 100 kadın ise Turkcell bünyesinde yazılım test uzmanı olarak çalışma şansına sahip olacak.
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