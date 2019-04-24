Game of Thrones'ta nefesler tutuldu: Gözler Winterfell'de
Game of Thrones dizisinin merakla takip edilen final sezonunda nefesler tutuldu, sona doğru geri sayım başladı. 2011 yılından beri devam eden ve dünyanın gelmiş geçmiş en fazla izleyici kitlesine sahip yapımı kabul edilen dizi, 2 haftadır sosyal medyanın da 1 numaralı gündemi.
Araştırma şirketi Nielsen’in raporuna göre final sezonun yayınlanan 2 bölümü, Amerikada’ki yayıncılık tarihinin en yüksek reytingleri arasında yerini aldı. Yayıncı kuruluş HBO da son iki pazar gecesi sadece kendi platformlarında 33 milyondan fazla izleyiciyi bir araya getirdiklerini açıkladı. Ancak bu sadece legal platformlardaki izleyicilerin sayısı ve buzdağının yalnızca görünen kısmı. Diziyi legal olmayan farklı kaynaklardan takip eden milyonlarca izleyici olduğu da tahmin ediliyor. Dünya genelindeki sosyal medya istatistikleri ve diziyle ilgili kelimelerin dijital reytingleri de bu tahmini doğrular nitelikte. Son iki haftada sosyal medyada yapılan tüm paylaşımların %62’si Game of Thrones hakkında. Sadece Twitter’da, 8. sezon ilk bölümünün yayınlandığı gün atılan tweetlerin etkileşim sayısı 254 milyon!
Türkiye’de hakkında en fazla tweet atılan karakter Jon Snow
Related Digital çatısı altında hizmet veren sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum’un verilerine göre, Türkiye’de dizi hakkında en fazla konuşulan şehir %37.7’lik oranla İstanbul. İstanbul’un ardından %12.1 ile İzmir, %10.6 ile Ankara ve %3.6 ile Bursa şehirleri geliyor. Hakkında en fazla konuşulan dizi karakterine gelirsek, tabii ki sürpriz beklemeye gerek yok; 3718 tweet ile zirve Jon Snow’un. Malum, ejderhaların annesi Khaleesi ile hem gönül hem de kader birliği yaparak 7 Krallığı kurtarmak için büyük bir mücadeleye girişti Jon Snow. Ayrıca Targeryan olduğunu öğrendikten sonra, Khaleesi’nin 7 Krallık mazbatasını ona verip vermeyeceği de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından. Öne çıkan diğer karakterlere gelirsek; Twitter gündeminde Jon Snow’u 3526 tweet ile Arya Stark ve 1718 tweet ile de Tyrion Lannister takip ediyor.
Markalar da dizinin etkileşiminden faydalanmak istiyor
Dizinin yeniden dünya gündemine oturduğu günden bu yana, yaklaşık iki haftadır, birçok marka da sosyal medyada Game of Thrones göndermeli paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Elbette amaç, dizinin önüne geçilmez etkileşim oranlarından faydalanmak ve son tüketiciye ‘’biz de dizinin takipçisiyiz, bak ne kadar ortak noktamız var’’ mesajı vererek samimi bir bağ kurmak. Ne kadar etkili olduğu tartışılır, ama şimdiden büyük markaların final sezonunun son bölümü için özel iletişim hazırlıkları yaptığını söyleyebiliriz. Hem dizide hem de marka iletişimlerinde karşılaşacağımız sürprizleri heyecanla bekliyoruz.
Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc
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