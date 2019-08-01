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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.08.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Galaxy Note 10 Plus ile iPhone XR 2019 birlikte görüntülendi

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Galaxy Note 10 Plus ile iPhone XR 2019 birlikte görüntülendi

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un önümüzdeki günler duyuracağı yeni amiral telefonu Galaxy Note 10 ile Apple'ın gelecek ay tanıtacağı telefonlardan iPhone XR 2019, ilk kez birlikte görüntülendi.

Samsung Galaxy Note 10 Plus ile birlikte iPhone XR 2019 birlikte görüntülendi. Samsung'un yeni telefonu için çok fazla beklemeyeceğiz; ancak Apple'ın yeni iPhone'ları için henüz 45 gün var. İnternete sızan görüntülere bakıldığında ise bu iki telefonun yan yana görüldüğü dikkat çekiyor.

Galaxy Note 10 Plus ile iPhone XR 2019 birlikte görüntülendi

Görüntüye bakıldığında iki Galaxy Note 10 Plus'ın kapalı konumda olduğu ve açılırken ekran görüntüsünün alındığı anlaşılıyor. iPhone XR ise daha çok konsept bir görüntüye benzese de, daha önce sızan görüntülere bakıldığında iPhone XR 2019 veya iPhone R 2019 model cihazın bu tasarımla hemen hemen aynı olacağı görülüyor.

Galaxy Note 10 Plus ile iPhone XR 2019 birlikte görüntülendi
Görüntülerde Samsung Galaxy Note 10 Plus modelinin 6.8 inçlik AMOLED ekrana sahip olduğunu, gücünü Exynos 9825’ten aldığını ve 4.300 mAh’lik bataryadan beslendiğini söyleyelim. Arkada 12 MP, 16 Mp ve 12 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunacak olan telefonun bu kameralarına üç boyutlu nesnelerin tespiti için ToF sensörü de eklenebilir.

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