Galaxy Note 10 Plus ile iPhone XR 2019 birlikte görüntülendi
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un önümüzdeki günler duyuracağı yeni amiral telefonu Galaxy Note 10 ile Apple'ın gelecek ay tanıtacağı telefonlardan iPhone XR 2019, ilk kez birlikte görüntülendi.
Samsung Galaxy Note 10 Plus ile birlikte iPhone XR 2019 birlikte görüntülendi. Samsung'un yeni telefonu için çok fazla beklemeyeceğiz; ancak Apple'ın yeni iPhone'ları için henüz 45 gün var. İnternete sızan görüntülere bakıldığında ise bu iki telefonun yan yana görüldüğü dikkat çekiyor.
Görüntüye bakıldığında iki Galaxy Note 10 Plus'ın kapalı konumda olduğu ve açılırken ekran görüntüsünün alındığı anlaşılıyor. iPhone XR ise daha çok konsept bir görüntüye benzese de, daha önce sızan görüntülere bakıldığında iPhone XR 2019 veya iPhone R 2019 model cihazın bu tasarımla hemen hemen aynı olacağı görülüyor.
Görüntülerde Samsung Galaxy Note 10 Plus modelinin 6.8 inçlik AMOLED ekrana sahip olduğunu, gücünü Exynos 9825’ten aldığını ve 4.300 mAh’lik bataryadan beslendiğini söyleyelim. Arkada 12 MP, 16 Mp ve 12 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunacak olan telefonun bu kameralarına üç boyutlu nesnelerin tespiti için ToF sensörü de eklenebilir.
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