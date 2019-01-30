FaceTime gerçekten de kullanıcıların başını yakacak mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFaceTime gerçekten de kullanıcıların başını yakacak mı?
GeriTeknoloji FaceTime gerçekten de kullanıcıların başını yakacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
30.01.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

FaceTime gerçekten de kullanıcıların başını yakacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FaceTime gerçekten de kullanıcıların başını yakacak mı?

Kaspersky Lab, Apple’ın görüntülü sohbet uygulaması FaceTime’da kullanıcıların dinlenmesine olanak sağlayan bir güvenlik açığının tespit edildiği haberinin ardından bu açığın siber saldırganlar tarafından da kullanılıp kullanılmayacağını araştırdı.

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev konuyla ilgili şunları söyledi:

“Medyada yer alan bilgilere bakıldığında, hedef alınacak kişi bir gelen çağrı uyarısı aldığı için saldırganların bu hatadan yararlanıp insanları gizlice izlemesi zor görünüyor. Risk içeren tek durum, hedef alınan kişinin cihazını ‘sessiz’ modda kullandığı anlar olabilir. Bu durumda bir casus hedef aldığı kişinin özel konuşmalarını muhtemelen gizlice dinleyebilir. Genel olarak, günümüzde yazılımlar çok fazla kod satırından oluşuyor ve bunların hatalardan %100 arındırılmasını sağlamak neredeyse imkansız.

Yazılım markaları bu hataların bulunması ve saldırganlar tarafından kullanılmadan önce düzeltilmesine yardım için güvenlik sektörüne güveniyor. Hataya hızlı müdahale eden Apple takdiri hak ediyor. Şirket kullanıcıların gizliliğine yönelik herhangi bir saldırıya karşı daha geniş koruma sağlamak için FaceTime Group Chat özelliğini de geçici olarak kapattı. Konu hakkında endişe duyanların, Apple yama yayınlayana kadar FaceTime özelliğini kapatmalarını tavsiye ediyoruz.”

FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?