Facebook'un sanal parası Libra endişe yaratıyor, tartışmalar büyüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFacebook'un sanal parası Libra endişe yaratıyor, tartışmalar büyüyor
GeriTeknoloji Facebook'un sanal parası Libra endişe yaratıyor, tartışmalar büyüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
23.09.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Facebook'un sanal parası Libra endişe yaratıyor, tartışmalar büyüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Facebook'un sanal parası Libra endişe yaratıyor, tartışmalar büyüyor

Fransa ve Almanya’nın, Facebook'un Libra'sının kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaşmaları, söz konusu kripto para birimine yönelik merak ve endişeleri tekrar gündeme getirdi.

Almanya ve Fransa Maliye Bakanlıkları, 13 Eylül’de konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaparak, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Açıklamada, “Hiçbir özel kuruluşun ulusların egemenliğine ait olan parasal gücü talep edemeyeceği" belirtilmişti.

Facebook, yılın başında kripto para birimi Libra’yı duyurmuştu. Coinbase, Mastercard, Visa, eBay, PayPal, Stripe, Spotify, Uber, Lyft, and Vodafone’nunda yer aldığı 27 destekçiyle kripto para birimini oluşturma yoluna çıkan Facebook, daha sonra bazı ortaklarının desteğini kaybetmeye başlamıştı. Facebook, Libra için merkezi İsviçre’de bulunan “Libra Birliği’ni” kurarken, Libra’yı bağımsız olarak yönetmeyi planlıyor.

Merkez Bankaları ve G7 araştırıyor

Birçok merkez bankası Facebook'un Libra biriminin uygulanmasının düzenleme, vergi, para politikası ve ödemeler konusuna ilişkin sonuçlarını incelemeye alırken, G7 Grubu’da Libra gibi kripto para birimlerini nasıl düzenleyebileceğini incelemek için G7 bünyesinde bir görev grubu oluşturmuştu.

Facebook, Libra’nın ülkelerin merkez bankalarının para arzı üzerindeki kontrolünü tehdit ettiği şeklindeki endişelere karşı kendini savunurken, uzmanlar, Libra'nın somut etkilerini değerlendirmek için çok erken olduğunu belirtiyor.  

Facebookun sanal parası Libra endişe yaratıyor, tartışmalar büyüyor

Libra nedir?

Libra’yı Türkçe’ye  “terazi” olarak çevrilirken, aynı zamanda Roma’da kullanılan bir ağırlık birimi (lb).

Facebook, söz konusu kripto para biriminin “küresel bir para birimi ve finansal altyapı sistemi” olacağını savunuyor.

Teknik olarak Libra, Facebook tarafından oluşturulan, bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından kullanılan şifreli teknoloji olan blok zinciri sürümüyle güçlendirilmiş bir dijital varlık olarak tarif ediliyor.

Libra, az gelişmiş ülkelerde finansal sisteme katılımı artırabilir

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), uzmanlarından Prof. Dr. Marcel Thum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Facebook’un Libra’yı iki sebep için kurduğunu söyledi.

Thum, bu sebeplerden birincisinin şirketin “ek kar” elde etmek istemesi olduğuna işaret ederek, “İkincisi, Libra, Facebook’un satılabilir metaya dönüştürülebilecek daha fazla tüketici verisini elde etmesini sağlayacak.” dedi.

Bir kripto para birimi oluşturmak için, bunu oluşturacak kuruluşun çok sayıda potansiyel kullanıcıya erişmesinin önemini vurgulayan Thum, şunları kaydetti:

“Facebook ve Libra’daki destekçileri bu bağlantılara sahip. Bu nedenle güçleri birleştirilmesi potansiyel müşteri sayısını ve projenin güvenilirliğini artırıyor. Libra, köklü bankacılık sistemlerine ve yaygın olarak kullanılan kredi kartlarına sahip sanayileşmiş ülkelerde, büyük yarar sağlamayabilir.  Ancak etkin bir ödeme sistemi olmayan daha az gelişmiş ülkelerde, (özellikle uluslararası transferler için) Libra, tüketicilere büyük fayda sağlayarak, finansal sisteme katılımı teşvik edebilir.”

“Almanya ve Fransa Libra’ya karşı aşırı tepki gösterdi”

Thum, gelişmiş ülkelerde, krizlere karşı bankacılık sektörünün düzenlendiği ve denetlendiğini hatırlatarak, “Libra’nın gölge bankacılık oluşturulmasına yardımcı olarak bu düzenlemeleri baltalayıp baltalamayacağı henüz net değil. Bu nedenle düzenleyici ve denetleyici kurumlar Libra ile hangi hizmetlerin geleceğini izlemesi gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Marcel Thum, Almanya ve Fransa’nın Libra’ya karşı aşırı tepki gösterdiğini belirterek, “Para transferini kolaylaştıran Mastercard veya Visa gibi servis sağlayıcılarımız zaten var. Libra sadece ödemeleri kolaylaştırdığı sürece, hiç sorun değil.” diye konuştu.  

“Hiçbir şekilde bir yenilik ulusal egemenliğe yönelik yeni bir tehdit değildir.” ifadesini kullanan Thum, “Ancak bu kurumların iyi düzenlemelere ihtiyacı var. Libra’nın ne tür hizmetler sunacağını bilmediğimiz için onun nasıl bir geleceğe sahip olacağı öngörülemez.” dedi.

“Özel hayatımız kalmıyor”

Norveç’te “Yes to Cash” kampanyası kurucusu Hans Christian Faerden, dijital olan herşeyin takip edilebileceğini belirterek, “Hiçbir zaman birisi tarafından sahip olunmak istemiyorum. Bu kişide olabilir, kurumsal şirkette olabilir. Facebook’un hizmetini ben seçersem sorun yok.”dedi.

“Bize ait olan bütün verileri büyük şirketlere verirsek, bize bir şey kalmıyor. Özel hayatımız kalmıyor.” ifadesini kullanan Faerden, “Diğer sorun ise para fiziksel olmazsa çocuklarımıza paranın değerini nasıl öğreteceğiz?" diye konuştu.

Faerden, Norveç hükümetinin nakit para sisteminin tamamen kaldırılmasına yönelik planına karşı “Yes to Cash” kampanyasını başlatarak başarılı olduklarını belirterek, nakit paranın kullanımının devam edeceğini kaydetti.

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?