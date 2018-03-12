Facebook robot patenti aldı, dikkatleri üzerine çekti!

Facebook beklenmedik bir patent başvurusuyla herkesi şaşırttı. Patentte "telepresence" robotlarına benzer, üç tekerleğe sahip ancak iki tekerlek üzerinde dengede durabilen bir robot bulunuyor. Şirket konu hakkında henüz bir yorum yapmamış olsa da, patentteki çizimler Facebook'un uzun mesafeli elektronik iletişimi geliştirmeyi planladığına işaret ediyor.

Benzer robotlar, sinema sektöründe uzaktan video ve fotoğraf çekimi için kullanılıyor. Bu robotun diğer telepresence robotlarından temel farkı ise, iki tekerlek üzerinde sanki bir hover board gibi dengede durabilmesi. Bu da anlaşıldığı kadarıyla kamera ya da benzeri bir cihaz taşınıyorsa onu daha yükseğe kaldırmak için kullanılabilir.

Facebook'un gelecek f8 Geliştirici Konferansında yeni bir donanım ürünü tanıtması bekleniyor. "Portal" kod isimli bu ürünün fotoğraf ve video kaydedip paylaşabilen sosyal ağa ile entegre bir mobil cihaz olduğu tahmin ediliyor. Patenti alınan bu robota ait detayların da f8'de ortaya çıkması bekleniyor.



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