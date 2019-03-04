Facebook Messenger sonunda tamamen karardı!
Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger'da gece modu nihayet aktif hale geldi. İşte Messenger'ın yeni 'karanlık' yüzü...
Facebook'un bir süredir üzerinde çalıştığı gece modu özelliği Messenger için kullanıma sunuldu. Kademeli olarak kullanıcılara ulaştırılan gece modu ile birlikte isteyen artık Messenger'ı girdiğinde siyah arka planda kullanma şansına sahip olacak. Messenger'da gece modunu aktif hale getirmek de oldukça basit: Mesajlaşmak istediğiniz bir kişiye 'hilal' şeklindeki emojiyi yollamanız yeterli. Yani kişiye özel bir gece modundan söz ediyoruz. Bu emojiyi yollamanızla birlikte karşınıza bir bildirim çıkacak ve ardından bu bildirime tıklamanızla birlikte karanlık modu etkinleştirmek için ilgili ayarla karşılaşacaksınız.
Facebook'un halen üzerinde çalışmaya devam ettiği Gece Modu özelliği, bu sebeple uygulamanın dört bir yanında çalışmıyor ve bazı noktalarda gece modunu göremeyeceksiniz.
Ayrıca söz konusu özelliğin her cihazda çalışmadığını da vurgulamak gerekiyor.
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