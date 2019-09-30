E-eğitimi genişletilmiş gerçeklik şekillendirebilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriE-eğitimi genişletilmiş gerçeklik şekillendirebilir
GeriTeknoloji E-eğitimi genişletilmiş gerçeklik şekillendirebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
30.09.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

E-eğitimi genişletilmiş gerçeklik şekillendirebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E-eğitimi genişletilmiş gerçeklik şekillendirebilir

Son yıllarda cazibesi artan online eğitim, e-eğitim kavramları 5G’den tam olarak yararlanabildiğimizde yerini görsel olarak daha zengin ve akıllı teknolojilere bırakabilir. Bu teknolojiler arasında özellikle AR (Artırılmış Gerçeklik) ve AI (Yapay zekâ) dikkat çekerken VR (Sanal Gerçeklik) ve MR’de (Karma Gerçeklik) adından sıkça söz ettiriyor. Dolayısıyla AR, VR, MR’yi kapsayan XR (Extended Reality – Genişletilmiş Gerçeklik) ön plana çıkıyor.

Bu teknolojilerin, eğitim alanında kullanımı çok yeni değil. Özellikle tıp eğitiminde kullanılan ürünler mevcut. K-12 eğitiminde de özellikle fen derslerinde, VR ve AR’den faydalanılıyor. Online eğitim programlarının öncülerinden olan bazı üniversitelerin son girişimleri ise önümüzdeki yıllarda, farklı teknolojilerin kullanımının hayata geçebileceğinin sinyallerini veriyor. Meselâ, Coursera’nın da kurucularından ve 190'dan fazla ülkeden milyonlarca online öğrenci kaydı alan Michigan Üniversitesi, yeni bir genişletilmiş gerçeklik girişimi başlattığını açıkladı. Üniversitenin Akademik İnovasyon yetkilileri, bu teknolojinin eğitim alanında kullanımı hakkında daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Genişletilmiş gerçeklik ile öğrencilerin tarihsel hayal güçlerini artırmalarına, mevcut dünyamızı keşfetmelerine, disiplinler ve nesiller arası küresel problem çözme yöntemleri bulmalarına yardımcı olacak eğitim modelleri oluşturmak hedefleniyor. ABD ve Çin’de yeni nesil eğitim, öğrencilerin katılımını ve öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak için AR, VR, MR, makine öğrenmesi, yapay zekâ kullanılan bir sistem üzerine kurgulanıyor.  

Genişletilmiş gerçeklik, ileride yaşamımızdaki pek çok şeyi değiştirebilir tabii öncelikle kesintisiz ve yüksek hızda çalışan bir internete ihtiyaç var. Her ne kadar bazı araştırmalarda XR‘nin pazar değerinin, 2022 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyorsa da bunun için daha hızlı veri aktarabilen sistemlere, küresel olarak daha yüksek oranda geçilmiş olması gerekiyor. 

E-eğitimi genişletilmiş gerçeklik şekillendirebilir

Öte yandan eğitim alanında tüm bu ileri teknolojilerin kullanımı, ülkelerin eğitim sistemlerini de yeniden revize etmelerini gerektirebilir. Bu noktada, şimdiden AI tabanlı eğitim sistemi oluşturan ülkeler daha hızlı revizyon kabiliyetine sahip olabilirler. Öğrenciler açısından baktığımızdaysa bir tarihi olayı o anda yaşar gibi deneyimlemek, fizik, kimya ve matematiği daha somut örneklerle öğrenmek, farklı ülkelerdeki öğrencilerle eş zamanlı iletişimde olmak farklı bir deneyim olabilir. İşin güzel yanı ise bunları evinizin konforunda yapabilecek olmanız. Şimdilik bunlar pahalı düşler olsa da birileri bunlar üzerinde çalışıyor. Online eğitimde kalıcı olmak isteyenler, yakın gelecekte ciddi bir yatırım dönemine girebilirler. Özellikle yabancı öğrenci mevcudiyetini önemseyen üniversitelerin şimdiden bu konuya eğilmesinde fayda olabilir. 


Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?