E-eğitimi genişletilmiş gerçeklik şekillendirebilir

Bu teknolojilerin, eğitim alanında kullanımı çok yeni değil. Özellikle tıp eğitiminde kullanılan ürünler mevcut. K-12 eğitiminde de özellikle fen derslerinde, VR ve AR’den faydalanılıyor. Online eğitim programlarının öncülerinden olan bazı üniversitelerin son girişimleri ise önümüzdeki yıllarda, farklı teknolojilerin kullanımının hayata geçebileceğinin sinyallerini veriyor. Meselâ, Coursera’nın da kurucularından ve 190'dan fazla ülkeden milyonlarca online öğrenci kaydı alan Michigan Üniversitesi, yeni bir genişletilmiş gerçeklik girişimi başlattığını açıkladı. Üniversitenin Akademik İnovasyon yetkilileri, bu teknolojinin eğitim alanında kullanımı hakkında daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Genişletilmiş gerçeklik ile öğrencilerin tarihsel hayal güçlerini artırmalarına, mevcut dünyamızı keşfetmelerine, disiplinler ve nesiller arası küresel problem çözme yöntemleri bulmalarına yardımcı olacak eğitim modelleri oluşturmak hedefleniyor. ABD ve Çin’de yeni nesil eğitim, öğrencilerin katılımını ve öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak için AR, VR, MR, makine öğrenmesi, yapay zekâ kullanılan bir sistem üzerine kurgulanıyor.

Genişletilmiş gerçeklik, ileride yaşamımızdaki pek çok şeyi değiştirebilir tabii öncelikle kesintisiz ve yüksek hızda çalışan bir internete ihtiyaç var. Her ne kadar bazı araştırmalarda XR‘nin pazar değerinin, 2022 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyorsa da bunun için daha hızlı veri aktarabilen sistemlere, küresel olarak daha yüksek oranda geçilmiş olması gerekiyor.





Öte yandan eğitim alanında tüm bu ileri teknolojilerin kullanımı, ülkelerin eğitim sistemlerini de yeniden revize etmelerini gerektirebilir. Bu noktada, şimdiden AI tabanlı eğitim sistemi oluşturan ülkeler daha hızlı revizyon kabiliyetine sahip olabilirler. Öğrenciler açısından baktığımızdaysa bir tarihi olayı o anda yaşar gibi deneyimlemek, fizik, kimya ve matematiği daha somut örneklerle öğrenmek, farklı ülkelerdeki öğrencilerle eş zamanlı iletişimde olmak farklı bir deneyim olabilir. İşin güzel yanı ise bunları evinizin konforunda yapabilecek olmanız. Şimdilik bunlar pahalı düşler olsa da birileri bunlar üzerinde çalışıyor. Online eğitimde kalıcı olmak isteyenler, yakın gelecekte ciddi bir yatırım dönemine girebilirler. Özellikle yabancı öğrenci mevcudiyetini önemseyen üniversitelerin şimdiden bu konuya eğilmesinde fayda olabilir.





Serap TORUN

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