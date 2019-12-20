Dünyanın en popüler sanal asistanı belli oldu

Apple Siri, Google Asistan, Amazon Alexa, Microsoft Cortana gibi sesli asistanlar bir süredir hayatımızda ve sesli komutlarımızı dinleyerek hayatımızı daha da kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkçe dil desteği her ne kadar halen bir sorun olsa da, dünya genelinde bu asistanların kullanım oranında son zamanlarda ciddi bir yükseliş göze çarpıyor.



Pazar araştırma şirketi Futuresource ise küresel anlamda kullanılan sanal asistanların arasından en çok kullanılanı araştırdı ve bir numarayı buldu: Apple Siri. Aynı araştırmaya göre Siri'nin kullanım oranı yüzde 35'i bulurken, Siri'nin bu yaygın kullanımının nedeni ise Apple'ın kurduğu ekosistem. Apple Watch, Apple TV, iPad, iPhone, Mac bilgisayarları birbirine bağlayan Siri'nin bu orana ulaşması aslında şaşırtıcı değil.



Siri'nin arkasından gelen isim ise oldukça şaşırtıcı: Microsoft Cortana. Yüzde 22'lik pazar payına sahip olan Cortana'nın Google Asistan'ı geçmiş olması büyük bir başarı elbette. Microsoft'un bu başarıyı yakalamasında hiç şüphesiz milyonlarca bilgisayarda yüklü olan Windows 10 işletim sistemi önemli bir rol oynuyor.



Google ve Amazon Alexa'nın pazar payları ise yüzde 9'larda kalıyor.