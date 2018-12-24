Dünyanın en çok kazandıran Android uygulamaları
2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde bu yılın 'en'leri de bir bir ortaya çıkıyor. Son olarak Android telefonlar arasında en çok gelir elde etmeyi başaran uygulamalar açıklandı. Bakın hangi uygulama sahibine ne kadar kazandırmış?
2018 yılı içinde ne çok gelir elde edebilen Android uygulamalar belli oldu. Bunların başında 274.9 milyon dolar gelir yaratmayı başaran Tinder geliyor. Bu uygulamanın hemen arkasından gelen isim ise Google Drive; yarattığı gelir 163.4 milyon doları buluyor. Üçüncü sırada ise Pandora isimli uygulama bulunuyor; elde edilen gelir ise 132 milyon dolar seviyesinde.
Bir sonraki uygulama ise Line. WhatsApp'a rakip bir uygulama olan Line bir yılda 105.4 milyon doları sahibine kazandırdı. Bigo Live ise sahibinin yüzünü güldüren bir başka uygulama; yarattığı gelir 100.4 milyon dolar. Gelelim Netflix'e. İçinde barındırdığı pek çok yapımla adından söz ettiren platform 97.8 milyon dolar gelir elde etmiş.
Kazandıran bir başka uygulama ise çöpçatanlık uygulaması Azar oldu; elde ettiği gelir 66.1 milyon doları buldu. KakaoTalk ise 57.4 milyon dolarlık geliriyle Azar'ı izliyor. Line Manga, 49.4 milyon dolarlık gelir yaratırken, HBO Now ise 38.5 milyon doları sahibine kazandırmayı başarmış.
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