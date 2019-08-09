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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Drivee SafeCall, acil durumlarda müdahale ekibini kaza yerine yönlendirecek

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Drivee SafeCall, acil durumlarda müdahale ekibini kaza yerine yönlendirecek

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yer alan Drivee SafeCall, trafik kazasını algılayarak araç içiyle iletişim kurulabilmesini, ihtiyaç halinde en yakın acil müdahale ekibine ulaşılmasını sağlıyor. Fonlamaya açılan Drivee Safecall, daha fazla kişiye ulaşmak ve kendini geliştirmek için 130 bin liralık fona ihtiyaç duyuyor.

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda, trafik kazalarında hayati önem taşıyan bir ürün fonlamaya açıldı. Akıllı sensörlerle donatılmış telematik cihaz olan Drivee SafeCall, trafik kazası olması durumunda kazayı algılayıp araç içerisiyle otomatik olarak iletişime geçilmesini sağlıyor. İhtiyaç halinde de en yakın acil müdahale ekibine durumun bildirilmesine olanak veriyor.

Drivee SafeCall “Altın Saat” olarak tanımlanan, kaza sonrası ilk dakikalarda araç içinde yer alan kişiler bilinçlerini kaybetse bile otomatik olarak devreye girdiği için müdahale ekibini olay yerine hızlıca yönlendirebiliyor. Cihaz aynı zamanda sağlık bilgileriniz ve çarpışma simülasyonunu da acil müdahale ekibine ileterek kazanın nasıl olduğu konusunda bilgilendirme yapıyor. 

Müdahalelerde yüzde 50’lik iyileştirme sağlayacak

Bu cihazın aktif kullanımıyla acil durum müdahale süresinde kırsal alanlarda yüzde 50’lik, kentsel alanlarda yüzde 40’lık bir iyileştirme hedefleniyor. Drivee SafeCall’da yer alan yeşil tuşla kişisel asistanınıza ulaşıp uçak bileti, rezervasyon, danışma, ulaştırma gibi hizmetlerden seyahat esnasında faydalanmak da mümkün.

Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Drivee Safecall, daha fazla kişiye ulaşmak ve kendini geliştirmek için 130 bin liralık fon toplamayı hedefliyor. Drivee SafeCall için detayları arikovani.com/projeler/drivee/detay sayfasında bulmak mümkün.

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