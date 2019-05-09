Dijital platformlarda hangi renk ne etki yaratıyor?

Yapılan araştırmalara göre, tüketicilerin %84.7’si, ürün satın alırken renklerden etkilendiğini ve hatta sadece renkler özelinde aramalar yaptığını belirtiyor. Ayrıca, alışveriş yapılan web sayfasının ya da mobil uygulamanın tasarımı, görsel ögeleri ve estetik imajı da tüketicilerin kararlarında doğrudan belirleyici oluyor. Durumun farkında olan markalar da dijital pazarlama stratejilerini renk algısı ve görsellik üzerine geliştirip bu etkiyi avantaja çevirmenin peşinde. Peki dijital mecralarda hangi rengin nasıl bir etkisi var; işte cevabı:

Kırmızı

Dijital mecralarda sıklıkla karşımıza çıkan banner reklamlarının, ‘’hemen tıkla’’ butonlarının genellikle kırmızı bir zeminde olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Dikkat çeken, dinamik, sıcak ve samimi bir etkiye sahip olan kırmızı, özellikle hızlı fark edilmek isteyen markaların dijitaldeki vazgeçilmez renklerinden. Ayrıca, kırmızının tüketicinin merak duygusunu tetiklemek gibi de bir etkisi söz konusu. Yani özetle, dijital mecralarda kırmızı gördüğünüzde, eyleme geçmek için iki kez düşünün ve acele kararlar vermeyin.

Gri

Teknoloji markalarının favori rengi olarak öne çıkan gri, dijitalde en sık kullanılan renklerden biri. Bu rengin en önemli özellikleri gözü yormaması, dikkati dağıtmaması ve özellikle iletilmek istenen mesajların tüketiciye en sade şekilde aktarılmasına imkan tanıması. İşte bu yüzden detaylara odaklanmayı seven tüketiciler için markalar sık sık gri rengi tercih ediyor.

Mavi

Dijital mecraların global rengi mavi diyebiliriz. Markalar hem iletişim hem de satış için maviyi adeta bir kurtarıcı olarak görüyor. Kolay hatırlanabilir bir renk olan mavi, bilinçaltı mesajları için de en sık tercih edilen renklerden. Ayrıca marka bilinirliğini artırmak, tüketiciler için ilk akla gelen marka olmak için de ideal. Unutmadan, insan psikolojisinde mavinin güven duygusunu tetiklemek gibi de bir özelliği var. Yani bir markanın, bir ürünün ya da hizmetin mavisine kanıp kolay güvenmek sizi hataya düşürebilir. Bu sebeple mavi rengin hakim olduğu iletişimlere temkinli yaklaşmakta fayda var.

Sarı

Söz konusu bilgilendirme, açıklama, farkındalık sağlama gibi hedefler olunca, dijitalde en sık tercih edilen renklerin başında sarı geliyor. Özgürlük ve rahatlık hissiyatını doğrudan tetikleyen sarı rengi, tüketici üstündeki enerjisi ve pozitif etkisiyle markaların vazgeçilmezlerinden.

Pembe

Son dönemde dijital kampanyaların öne çıkan renklerinden biri pembe. Pembe rengi tüketiciler üzerinde rahatlatıcı, sakinleştirici, stresten uzaklaştırıcı bir etki yaratıyor ve markalar için iletişimi kolaylaştırıyor. Ayrıca pembe rengi, kadınlara ulaşmak için de en sık kullanılan renklerin başında geliyor. Kadınsanız ve özellikle Anneler Günü, Kadınlar günü gibi özel kampanya dönemlerinde alışveriş yapıyorsanız, pembenin etkisiyle kontrolden çıkmanız oldukça muhtemel.

Mor

Mor sadece dijital mecralarda değil, hayatın her alanında insan ruhuna, duygularına hitap eden bir renk. Bu sebeple pazarlama uzmanları, mor rengi özellikle kadınlara seslenirken sıklıkla kullanmayı tercih ediyor. Temel hedef ise ‘’love mark’’ olmak ve mesajların hedef kitlele tarafından içselleştirilmesini sağlamak.

Yeşil

Dijital iletişimde samimiyet ve sadakat konularında yeşil tonları öne çıkıyor. Özellikle sosyal konularda farkındalık yaratmak isteyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının sıklıkla tercih ettiği bir renk yeşil.

Siyah

Dijital markalaşmada siyah kullanımı daha çok üstünlük vurgulamak ve başarıları öne çıkarmak için tercih ediliyor. Ayrıca siyah asaleti ve lüksü de temsil etmesiyle meşhur. Estetik bir algı uyandıran ve kışkırtıcı görünen siyah, aynı zamanda kullanıcılara profesyonelliği de çağrıştırıyor.

Turuncu

Turuncu, markalara yerellik kazandırma gücüne sahip bir renk. Satın alma süreçlerini hızlandırma özelliği ile de e-ticarette sıklıkla tercih edilen renklerden biri. Biraz düşündüğünüzde, turuncu rengi kullanan büyük e-ticaret markaları mutlaka aklınıza gelecektir. Ayrıca online itibar yönetimi süreçlerinde de dijital pazarlama uzmanlarının en güvendiği renklerden biri de yine turuncu.

Kahverengi

Hem dijital olmak hem de doğallık vurgusu yapmak için tercih edilen kahverengi ve tonları, markalara ekonomik anlamda güçlülük algısı kazandıran bir özelliğe sahip. Ayrıca kahverengi, müşteri ilişkileri üzerinde olumlu etkisi olduğu gözlemlenen renklerden biri.

Beyaz

Resmi, kurumsallık ve beyaz yaka işler söz konusu olunca beyazın ciddi bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Devamlılık algısı, düzenlilik, güvenilirlik, resmiyet için beyaz en sık kullanılan renklerden.



Şinasi Furkan AVCI

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