Depolama sistemi Google One kullanıma açıldı!
Bir süre önce duyurusu yapılan depolama sistemi Google One kullanıma açıldı. Artık uygulama Play Store üzerinden indirilebilir.
Birkaç ay önce bilgisi verilen yeni depolama sistemi Google One, dün itibariyle kullanıma açıldı. Google'ın iddiasına göre bir bulut depolama servisinden daha fazlası olan uygulama da, uygun fiyatlara birçok şey yapmak mümkün. ürün ve hizmetlerle ilgili sorular için uzmanlarla telefonda görüşmek veya üyeliğinizi 5 aile üyesiyle paylaşmak gibi birçok imkan bulunuyor.
Google Drive'dan daha uygun fiyatlara sahip olacağı söylenen uygulamada, üyelik fiyatları ise şu şekilde;
15 GB - Ücretsiz
100 GB - 2 dolar
200 GB - 3 dolar
2 TB - 10 dolar
10 TB -100 dolar
20 TB - 200 dolar
30 TB - 300 dolar
Uygulama şu anda ABD'de kullanılabilir durumda, ancak kısa süre sonra Türkiye Play Store'una da geleceği biliniyor.
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