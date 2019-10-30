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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.10.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Çinli bilim adamları yapay elmas üretti

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Çinli bilim adamları yapay elmas üretti

Çinli bilim insanları, doğal elmas parçasından laboratuvar ortamında yapay elmas üretti.

Çin’de laboratuvar ortamında bir karat büyüklüğünde yapay elmas geliştirildi.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Ningbo Malzeme Teknolojisi ve Mühendisliği Enstitüsü’nden bilim adamları, laboratuvar ortamında bir karat büyüklüğünde yapay elmas üretti.

Tohumu doğal elmastan temin edilen yapay elmasın, "tohumundan sebze yetiştirir gibi geliştirildiği” ve büyümesi için metan gazı molekülü kullanıldığı belirtildi.

Çalışmayı yöneten araştırma grubu Başkanı Li Hı, doğal elmas parçasından bir tablet yapıldığını ve karbon atomunu ayırarak tohum elmasın üzerinde biriktirmek için metan moleküllerinden faydalanıldığını kaydetti.

Saatte binde 7 milimetre büyüyen yapay elmas, bir haftada bir karatlık elmas boyutunu ulaşırken, yapay elmasın saflık ve sertliğinin doğal elmas ile karşılaştırılabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Farklı işleme tekniklerinden dolayı, bir karatlık doğal elmasının fiyatın 20 bin yüen (yaklaşık 2 bin 830 dolar) ila 200 bin yüen (28 bin 306 dolar) olurken, aynı boyda yapay elmasın ise 3 bin 300 yüen (470 dolar) tuttuğu ifade edildi.

Ayrıca yapay olarak üretilen elmasların radar, lazer, optik ve çeşitli alanlarda keskinlik gerektiren ekipmanların üretimi yanında mücevher üretimi için de kullanılabileceği vurgulandı.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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