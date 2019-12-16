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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.12.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Chrome kullananlara kötü haber

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Chrome kullananlara kötü haber

Google'ın popüler web tarayıcı Chrome'un yeni sürümünde keşfedilen bir güvenlik açığı, kullanıcıların verilerinin silinmesine sebep olunca Google 'tarayıcının yeni sürümünü indirmeyin' uyarısında bulundu.

Chrome 79 güncellemesi ile birlikte popüler tarayıcıya yepyeni bir özellik geldi. Chrome 79 güncellemesi ile birlikte gelen yeni araç, oturum açarken kullandığınız bilgilerinizi veritabanında saklıyor ve sürekli kontrol ediyor. Sızan bilgiler, bu veritabanından kaynaklı olduğunda hemen kullanıcıya bir uyarı gönderiliyor. Yani bir siber saldırıya uğramanız durumunda Chrome, oturum açma bilgilerinizi sürekli kontrol ettiğinden sizi anında haberdar ediyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok.

Ancak hem geliştiricileri hem de diğer kullanıcıları etkileyen bu hata, kendisini WebView teknolojisini kullanan oyunlarda ve uygulamalarda gösterdi. İnternet verilerinin depolandığı yeri de değiştiren ilgili sürüm, hayal kırıklığı yaşattı. Bir internet sitesine girmek isteyen kişilere yardımcı olan bu altyapı, kendisini kullanan bazı uygulamaların verilerini sildi. Chrome üzerinden girilen oyunlarda ve ilgili platformlarda kullanıcı bilgilerini sıfırlayan bu hata nedeniyle Google uyarı metni yayınladı.

Chrome 79’un yüklendiği bir telefon, bünyesinde barındırdığı VebView tabanlı internet uygulamalarında yer alan bütün bilgileri siliyor. Kağıt üzerinde eksiksiz bir şekilde aktarılan veriler, geçiş işleminden sonra ortadan kayboluyor. Büyük bir hata...

Yeni bir güncelleme çıkıncaya kadar Chrome 79 güncellemesinin indirilmemesi istendi. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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