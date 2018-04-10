Chrome kullananlara emoji müjdesi
Chrome'un deneme aşamasındaki sürümü, yazılarınıza emoji eklemeyi kolaylaştıran bir yenilikle geldi!
Google, Chrome kullanıcılarının emoji'lere erişmesini daha kolay hale getiriyor. Chrome Canary'nin en son sürümü (9t5 Google'a göre Mac'de 67.0.3389.0), renkli karakterlere erişmek için bir kısayol sunuyor. Sağ tıklama menüsünde, listede ilk başta "emoji"yi göreceksiniz.
Yalnız özellik şimdilik sadece tarayıcının geliştirici-odaklı test sürümü Canary'de bulunuyor. Özelliğin stabil olduğu anlaşılırsa, Chrome'un normal bir sürümüne bir ay içinde geldiğini görebiliriz. Ne zaman ekleneceği bir yana, daha şimdiden kulağa macOS'un klavye kısayolundan kolay geliyor: Command + Control + Space tuşu, ya da iMessege'ı açıp emoji tuşuna basıp oradan kopyalamak.
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