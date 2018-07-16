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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
16.07.2018 - 07:13, Son Güncelleme:

Chrome kullananlara çok kötü haber

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Chrome kullananlara çok kötü haber

Chrome'un Spectre'ye yönelik geliştirdiği güvenlik önlemi, pek hoşumuza gitmeyen bir yan etkiyle geldi!

Dünyanın en popüler tarayıcısı olsa da Chrome'un pek hoşlanmadığımız bir yanı var. Google'ın tarayıcısı, özellikle birden fazla sekme açtığınızda RAM konusunda oldukça aç davranıyor. Chrome kullanıyorsanız, şimdi duyacağınız hoşunuza gitmeyecek: Chrome, artık yüzde 10 daha fazla RAM kullanıyor.

RAM kullanımının artmasının nedeni, 2018'in başında çıkan Spectre açıklarına karşı geliştirilen önlemler. Chrome 67'de yer alan ve varsayılan olarak etkin bulunan "Site İzolasyonu" işlevi, "Chrome'un daha fazla renderer işlemi oluşturmasına yol açıyor ve bu, performanstan ödün vermeniz anlamına geliyor". Yazılım mühendisi Charlie Reis'e göre bellek kullanımındaki artış, işlem sayısındaki artış nedeniyle yüzde 10-13 civarında.

Chrome'un Spectre açığına karşı güvende olması güzel, ancak özellikle 4GB RAM veya daha azını kullananlar, bellek kullanımındaki artıştan pek hoşnut olmayacak. Google, Site İzolasyonu teknolojisinin etkisini azaltma sözü veriyor, yani gelecek sürümlerde RAM kullanımı azalabilir.

Google, bu önlemi Windows, Linux, Mac ve Chrome OS'taki Chrome kullanıcılarının yüzde 99'unu korumaya almak üzere aldığını söylüyor. Geriye kalan yüzde 1'in ise " performansı izleme ve geliştirme" için tutulduğu vurgulanıyor. Bu ay çıkacak Chrome 68'de Site İzolasyonu'nun çalışıp çalışmadığını, adres çubuğuna chrome://process-internals yazarak anlayabileceksiniz. Ancak bunun Chrome 67'de çalışmadığını söyleyelim.

Reis, Site İzolasyonu işlevinin Chrome 68'in Android ve masaüstü sürümünde, diğer sürümlere göre daha fazla işlevle geleceğini söylüyor.

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