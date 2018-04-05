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    Chrome bilgisayarınızdaki her şeyi gizlice tarıyor!

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    İnternet tarayıcısı Google Chrome’un Windows işletim sistemi bulunan bilgisayarlardaki tüm dosyaları sürekli olarak taradığı ileri sürüldü.

    ABD merkezli Motherboard sitesinin haberine göre Siber güvenlik uzmanı Kelly Shortridge, Google Chrome tarayıcısının, ‘belgeler’ klasöründeki dosyalar da dahil olmak üzere bilgisayarındaki tüm dosyaları taradığını belirtti.

    Haberde bu sorunun, anti virüs programı ESET’in birikimlerini kullanan Chrome Cleanup Tool aracından kaynaklandığı, Chrome’un, ESET çekirdeğini kullanarak tarayıcıya saldırabilecek olan zararlı yazılımları aramak için bilgisayarı taradığını, söz konusu zararlı yazılımlara rastlaması durumundaysa sorunlu dosya ile ilgili verileri Google’a gönderdiği kaydedildi.

    Daha önce Amerikan şirketi Trustlook'un uzmanları, Telegram, Twitter, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line, Weibo vb. uygulamalardan bilgi çalabilecek yeni bir virüsün keşfedildiğini rapor etmiş, com.android.boxa adlı virüsün Çin menşeili Cloud Module uygulamasında tespit edildiği ifade edilmişti.

    Etiketler: web tarayıcı
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