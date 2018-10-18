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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.10.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Bill Gates'ten Paul Allen için duygusal mesaj

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Bill Gates'ten Paul Allen için duygusal mesaj

Bill Gates, kaybettiği yakın arkadaşı Paul Allen için duygusal bir mesaj yayınladı.

Dün Microsoft'un kurucularından Paul Allen, 65 yaşında non-Hodgkin lenfoması (birçok kan kanseri türünü içeren bir hastalık) sebebiyle hayatını kaybetti. Bill Gates ise ertesi gün yakın arkadaşının kendisi için neler ifade ettiğini kaleme aldı.

Bill Gates, yazısında "Paul hakkında düşündüğümde ailesini ve arkadaşlarını çok seven bir tutkulu adamı hatırlıyorum." sözleriyle Allen'ı yad etti. "Ayrıca oldukça parlak bir teknolojist ve büyük işler başarmak isteyen bir hayırseverdi. Büyük işler başardı da."

Gates, Allen ile yedinci sınıftayken tanıştı ve Gates, kendi ifadeleriyle o zamandan beridir Allen'a hayranlıkla baktığını ifade ediyor. Bilgisayarlara duydukları büyük ilgiyi paylaşan iki arkadaş, Gates'in kelimeleriyle "ellerine geçen her bilgisayarı kurcalıyorlardı".

"Paul bilgisayarların dünyayı değiştirebileceğini önceden görmüştü. Lisedeyken kimsenin kişisel bilgisayarın ne olduğunu bilmediği zamanlarda bilgisayar işlemcilerinin gelişerek süper güçlü olacağını ve bunun yeni bir endüstri olacağını tahmin etmişti. Onun bu ileri görüşü birlikte yaptığımız her şeyin başlangıç noktası oldu."

Gates, yazısında Paul Allen'ı kendisinden daha havalı ve tutkularını paylaşmayı çok seven bir insan olarak niteliyor. Müzik ya da basketbol, sevdiği her ne varsa arkadaşları ile bu alanlara duyduğu tutkuyu paylaşan Allen; karmaşık konuları da herkesin basitçe anlayabileceği şekilde anlatma yetisine sahipti. Bu ise Gates'e göre kendisinin çoğu konuda Allen'dan yardım almasının sebebiydi.

Gates, yazısının sonunda "Paul daha uzun yaşamayı hak ediyordu. Elindeki zamanı iyiye kullanırdı. Kendisini derinden özlüyorum." cümlelerine yer verdi.

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