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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.04.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Beyin sinyallerini konuşmaya çeviren yapay zeka cihazı geliştirildi

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Beyin sinyallerini konuşmaya çeviren yapay zeka cihazı geliştirildi

Bilim adamları, düşünceleri okuyarak söze döken ve yapay zekayla çalışan bir cihaz geliştirdi.

Wall Street Journal'in haberine göre, San Francisco'da California Üniversitesinden bir ekibin geliştirdiği deneysel beyin şifre çözücü, deneklerin beyinlerinden alınan sinyal kayıtlarını, yapay zeka, otomatik öğrenme ve konuşma sentezleyici ile birleştirdi. 

Bilim adamlarının, beyin sinyallerini konuşmaya çevirebilmek için düşünceleri sözlü biçimde ifade etmeyi sağlayan kasları kontrol etmek amacıyla üretilen dürtülerden faydalandığı belirtildi. 

Uzmanlar ilk aşamada normal konuşabilen 5 gönüllünün beyinlerine elektrotlar yerleştirdi. Denekler, onlarca test cümlesini okurken, bilim adamları, dudaklar, çene, dil ve gırtlakta sesi sözcüklere dönüştüren yüzden fazla kasa gönderilen nöral dürtüyü kayda aldı. 

İkinci aşamada, sinyalleri, kas hareketleri veri tabanıyla eşleştirebilen yapay zeka sistemi yardımıyla beyin sinyalleri sesli konuşmaya dönüştürüldü. Elde edilen sentezlenmiş konuşmada, dakikada 150 kelime ve yaklaşık yüzde 70 doğruluk payıyla cümleler türetildiği vurgulandı. 

Yapay zekayı geliştiren ekipte yer alan Profesör Edward Chang, çalışmanın, ilk kez kişinin beyin aktivitesine dayanarak bütünlüklü sözlü cümleler oluşturabileceklerini ortaya koyduğunu söyledi. Sistemin, İngilizcede "sh" gibi uzatılan seslerde daha etkili olduğu da ifade edildi. 

Üzerinde daha çok çalışılarak mükemmel hale getirilmesi durumunda yapay zeka cihazının, gelecekte bir gün normal tempoda konuşma kabiliyetlerini kaybeden hastalar üzerinde kullanılabileceği kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

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