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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.10.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Batarya ömrü en iyi hangisi: iPhone 11 Pro Max mi Galaxy Note 10 Plus mı?

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Batarya ömrü en iyi hangisi: iPhone 11 Pro Max mi Galaxy Note 10 Plus mı?

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung ve Apple kılıçlarını kınından çekti, rekabet iyiden iyiye kızıştı. Samsung, Galaxy Note 10 serisi telefonlarıyla dikkat çekerken, Apple ise iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ile bu yıl çok konuşulacak. Peki batarya ömrü söz konusu olduğunda kim önde? Galaxy Note 10 Plus mı yoksa iPhone 11 Pro Max mi?

Apple, batarya ömrü konusunda yeni iPhone'larıyla büyük bir adım atmış durumda. Eski model iPhone'ların bataryası konusunda çok da iyi bir performans göstermeyen şirketin bu sorunu yeni modellerle birlikte geride bıraktığı görülürken, Samsung da en yeni kozunu Galaxy Note 10 Plus ile oynuyor. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı ve Türkiye'de de satışa sunduğu yeni nesil iPhone'ları daha çok kameralarıyla dikkat çekerken, batarya ömrü konusunda da kullanıcılarını tatmin edecek gibi görünüyor.

4300 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy Note 10 Plus'a karşılık Apple'ın iPhone 11 Pro Max model telefonunda ise 3969 mAh batarya yer alıyor. Ancak bu rakamlar tek başına birinin diğerinden daha iyi olduğunu elbette göstermiyor. İki cihazı karşı karşıya getiren PhoneArena; web tarayıcı, YouTube video oynatma ve oyun testlerinin ardından batarya ömrü konusunda en iyi olan cihazın iPhone 11 Pro Max olduğunu belirledi. 

iPhone 11 Pro Max, tüm bu testlerle birlikte 9 saat 48 dakika batarya ömrüne sahipken, Galaxy Note 10 Plus'ta bu süre 8 saat 53 dakika olarak ölçüldü. Aradaki fark çok büyük olmasa da iPhone'ların artık batarya ömrü konusunda rakiplerini geride bırakıyor olması oldukça dikkat çekici bir gelişme. 

Peki şarj konusunda hangisi daha iyi? Bu noktada Galaxy Note 10 Plus ipi göğüsleyen isim oluyor. Yani Galaxy Note 10 Plus, çok daha hızlı şarj oluyor.

iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11 bin 999 TL, Galaxy Note 10 Plus'ın başlangıç fiyatı ise 11 bin 399 TL...

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