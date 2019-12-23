Apple ve Samsung telefonlarda radyasyon problemi

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Apple ve Samsung tarafından üretilen bazı telefon modellerinin radyasyon değer sınırını aştığı tespit edildi. ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından paylaşılan son rapora göre özellikle iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR ve Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 ve Galaxy S10 modellerinin radyasyon konusunda sıkıntı yarattığına dikkat çekildi. Örneğin iPhone 8'in radyofrekans radyasyon sınırını neredeyse 5 kat aştığı belirtilirken, Galaxy S8'in de iPhone 8'den geri kalmadığı ve sınırı üç kat aştığı vurgulandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Amerikan hukuk firması FeganScott'ın üst düzey ismi Beth Fegan, teknoloji markalarının tüketicilerin sağlığını riske attığını dile getirirken, bu konuda dava açmaya hazırlandıklarını kaydetti. "Ülke genelindeki akıllı telefon sahiplerinin, cilde temas ettiğinde veya vücuda yakın kullanıldığında akıllı telefonlardan yayılan radyofrekans (RF) dalgalarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bilmeyi hak ediyorlar." diyen Fegan, telefonların gün boyunca kullanıcıların yanında olmasının radyasyon aşım sorununu daha hayati bir yere getirdiğine dikkat çekiyor.



Bu gelişmelerin ardından Apple ve Samsung cephesinden gelen bir açıklama ise henüz bulunmuyor.