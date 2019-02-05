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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Apple iPhone fiyatlarını düşürüyor, iPhone SE 2 geliyor!

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Apple iPhone fiyatlarını düşürüyor, iPhone SE 2 geliyor!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, hem düşen iPhone satışlarını artırmak hem de küçük ekranlı telefon arayanlara yönelik çözüm üretmek adına iPhone SE 2'yi çok yakında piyasaya sürecek. Tarihi belli olmamakla birlikte şirkete yakın kaynaklar iPhone SE 2 için çok beklemeyeceğimizi söylüyor.

Apple'a yakın kaynaklardan biri olan ThinkApple'ın iddiasına göre Apple yeni bir iPhone SE modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. iPhone SE 2 adını taşıması kuvvetle muhtemel bu telefon, ilk modelde olduğu gibi küçük bir ekranla geliyor. 4.7 inç'lik ekranının yanı sıra Face ID gibi son iPhone teknolojilerini de içinde barındıran cihaz, iPhone X'te olduğu gibi üzerinde herhangi bir tuş barındırmayacak; yani Home butonu görmeyeceğiz. Bunun yerine az önce belirttiğimiz üzere Face ID'yi kullanarak güvenlik bariyerini aşacağız.

Diğer yandan çentikli ekran yapısı bu iPhone modelinde de karşımıza çıkacak ve iPhone X'ten kayda değer bir farklılık olmayacak. Face ID sensörünü kullanan iPhone SE 2'nin en yeni teknolojileri kullanıyor olması ise onu çok ucuz bir iPhone modeli yapmayacak; zira maliyetleri yükseldiğinden iPhone SE'ye kıyasla daha yüksek bir fiyattan satışa sunulacak.

Ancak burada üzerinde durulması gereken nokta, iPhone SE 2'nin mevcut iPhone XS ve iPhone XR'a göre daha ucuza gelecek olması. Bu da kullanıcıların tercihlerini bu iPhone modelinden yana kullanmasına neden olabilir. 

Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta ne kadar zaman harcadığınızı öğrenmenin yolunu anlatıyor olacağız.
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