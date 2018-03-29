Android telefonlardan YouTube'a girenlere müjde!

YouTube'un Android uygulamasına gelen yeni güncelleme sayesinde artık tüm videolar ekranınıza tam sığacak ve siyah çubuklar ortadan kalkacak. Kare ve dikey formatta çekilmiş videolar, standart 16:9 en/boy oranına uymadıkları için yanlarında siyah boşluklar oluşuyordu; yeni güncelleme sayesinde bu durum ortadan kalkıyor.

Kare ve dikey videolar mümkün olan en büyük alanı kaplayacak ve ekranınızı verimli şekilde kullanacak. Tek yapmanız gereken bu tip videolardan birini izlerken sağ altta bulunan "büyüt" tuşuna dokunmak. Ekranı aşağı kaydırdığınız zaman video oynatıcı otomatik olarak yatay moda geçerek ekstra bilgilere alan açıyor.

YouTube ayrıca Facebook video oynatıcısına benzer pencere içi oynayıcı özelliğini yakında masaüstü sürüme getirecek. Bu sayede yorumları okumak için ekranı aşağı sürüklediğinizde video küçük bir kutuya taşınarak sizi takip edebilecek.



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