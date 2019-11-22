Amazon.com.tr’de sürpriz indirimler
Amazon.com.tr’nin 26-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Beklenen Cuma fırsatlarına geri sayım başladı.
Yılın en büyük indirim dönemi Beklenen Cuma fırsatlarında kullanıcılarını elektronik ve teknolojik ürünlerden modaya, ev aletlerinden spor ekipmanlarına kadar birçok farklı kategoride yüzde 70’e varan indirimlerle karşılayacak olan Amazon.com.tr’de geri sayım başladı.
26-30 Kasım tarihleri arasında gercekleşecek Beklenen Cuma fırsatları öncesi birçok üründe sürpriz indirimler yapan Amazon.com.tr’de her gün binlerce fırsat olacak. Molfix bebek bezlerinden Sony TV’lere, Tefal ürünlerinden HP bilgisayarlara, JBL kulaklıklardan GEOX ayakkabılara kadar binlerce farklı ürün sürpriz fiyatlarla satışa sunuluyor.
Amazon.com.tr ek olarak satıcısı olduğu birçok üründe sunduğu hızlı teslimat seçeneğiyle indirim döneminde alınan ürünlerin tüketicilere zamanında ulaştırıyor.
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