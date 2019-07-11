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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.07.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Açlık hormonu eylemsel hafızayı artırıyor

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Açlık hormonu eylemsel hafızayı artırıyor

Araştırmacılar, açlık hissinden sorumlu ghrelin hormonunun eylemsel hafızayı artırdığını ortaya koydu.

Güney California Üniversitesinden bir grup nöroloji uzmanı, midede üretilen ve salgılandığında beyine açlık sinyalleri taşıyan vagus sinirindeki özel reseptörlere bağlanan ghrelin hormonunun, sadece yenilen yemek miktarını değil, bellek fonksiyonlarını da etkilediğini keşfetti.

Fareler üzerinde yaptıkları deneyde, ghrelin alıcılarının miktarını azaltmak için RNA müdahalesi olarak adlandırılan yöntem kullanan araştırmacılar, farelerin vagus sinirindeki ghrelin sinyalizasyonunu bloke etti.

Bellekle ilgili görevler verildiğinde, vagus ghrelin sinyalizasyonu düşük fareler "bir şeyin ne zaman, nerede olduğunu hatırlamayı içeren" bellek türü olan eylemsel hafıza testinde kötü performans gösterdi. 

Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Scott Kanoski, çalışmayla ghrelin hormonunun vagus sinirinin belleğin iyileştirmesine katkı sağlayan bir molekül olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Diğer yandan, vagal ghrelin sinyalizasyonunun beslenme davranışına etkisini de araştıran uzmanlar, vagus siniri ghrelin sinyali almadığında, farelerin daha sık ama daha az yediğini gözlemledi.

Ekipten Dr. Elizabeth Davis, yemek yeme kararının önceki öğünün hafızasından etkilendiğini, vagüs sinirine gönderilen ghrelin sinyallerinin geçmiş öğünleri hatırlama ile gelecek öğün beklentisinde ortaya çıkan açlık sinyallerinin paylaştığı moleküler bir bağlantı olabileceğini aktardı.

Çalışma, mideden beyine gönderilen ghrelin sinyallerinin manipüle edilerek insanlarda hafıza kapasitesini geliştirmek için stratejiler geliştirmesini sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Midede üretilen ve yemek öncesi salgılanan ghrelin hormonu, açlığı artırmadaki rolüyle tanınıyor. 

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