100 saat MR'da kalan insan beynine en detaylı bakış
100 saatten fazla süren MR taraması, insan beyninin her zamankinden daha ayrıntılı üç boyutlu görüntüsünü gözler önüne serdi. Bilim insanları tarafından yapılan taramada insan beyni 0,1 milimetreye kadar detaylı bir şekilde görüntülendi.
Beyin yapısının detaylı bir şekilde incelendiği tarama, anatomideki ince değişikliklerin, travma sonrası stres bozukluğu gibi bozukluklarla nasıl ilişkili olduğunu daha derinlemesine inceleme olanağı sağlıyor.
Boston'daki Massachusetts General Hospital araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada, bilim için bağışlanan 58 yaşındaki bir kadına ait beyin incelendi.
Science News’ta yayınlanan çalışmaya göre tarama öncesinde araştırmacılar, beyni hareketsiz tutan ve hava kabarcıklarının kaybolmasına izin veren özel bir ortam oluşturdular. Daha sonra 7 Tesla MRI cihazıyla taramaya giren beyin beş gün boyunca tarandı. Beş gün sonunda üç boyutlu ve mükemmel yüksek çözünürlükte görüntüler elde edildi.
İnsan beyni 100 saatlik bir MR taramasına girecek güce sahip olmadığı için yaşayan insanların beyni üzerinde aynı yöntem kullanılamıyor. Ayrıca solunumdan ve kan akışından gelebilecek küçük hareketler bile görüntünün bulanıklaşmasına neden olabiliyor.
Bu ayrıntılı görüntüleme ile koma, depresyon gibi bozuklukları ve görülmesi zor beyin anormalliklerini saptamaya çalışan araştırmacılar önemli ipuçları elde edilebilir.
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