'Tehditle mücadelede hukuk içinde kalın'

AKLISELİMLE HAREKET EDİLMELİ

“Asayişin berkemal olması, her vatandaşımızın hukukunun korunduğundan emin olunmasıyla mümkün. Şiddetle, terörle mücadele ederken polisimiz, jandarmamız ve diğer güvenlik birimlerimiz sağduyulu, aklıselim içerisinde hareket etmek ve mutlaka hukuk içinde kalmak durumundadır. Bu son derece önemlidir. Bu ise ancak güçlü bir donanımla mümkündür. Bu donanıma sahip olduğunuz için bu görevi layıkıyla yerine getiriyorsunuz.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Terör örgütleriyle mücadele ederken aynı zamanda sosyal dokumuzu tahrip etmek isteyen uyuşturucu baronlarını da ihmal etmiyorsunuz. Şunu hatırımızda tutalım, terörle mücadelede önemli mesafe alındı. Ancak uyuşturucu bizim mücadele etmekle beraber boyutları düşündüğümüzden daha derinde ve daha büyük olan bir mücadele şeklidir. Geleceğimiz, gençlerimiz, genç kuşakları zehirlemeye ve toplumu yozlaştırmaya, ülkemizin gençlerini bu müptelaya düşürmeye çalışanlara asla ve asla göz açtırmayın. Büyükşehirlerde, okullar etrafında ve insanların toplu bulunduğu mekânlarda bu uyuşturucu baronlarının maşaları, dağıtıcıları maalesef gençlerimizi zehirlemek adına alçakça bir faaliyet içerisindeler. Uyuşturucuya karşı mücadele yeterli değil, amansız bir mücadele sürecini mutlaka ve mutlaka başlatmak gerekir. Su uyur düşman uyumaz. Onun için gece gündüz yaz kış demeden mutlaka ve mutlaka taarruz esaslı, savunma esaslı değil, mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz. Özellikle de tehdidin, terör olayının gerçekleşmeden önce önlenmesine ağırlık vereceğiz. Yurtiçinde güvenliği sağlamak esas ama yetmiyor. Aynı şekilde sınır güvenliği önemli.



BASTIĞINIZ HER TUŞ İZ BIRAKIYOR

Bazıları zannediyor ki, sanal dünya yalan dünya. Gerçek hayatta ne suç ise sanal alemde de o suçtur. İnternet, sosyal medya kullananlar şunu iyi bilmelidir. Aman ne olacak yazarım, kim beni bulacak diye düşünmesinler. Bilgisayara bastığınız her tuş iz bırakıyor ve burada bir suç unsuru varsa mutlaka bulunup ortaya çıkarılıyor. Doğru olan kanunlara göre hareket etmektir, hiçbir şekilde yasadışı gerek kişileri, gerek kurumları izah edecek bir çalışma içinde olmamalıdır.



TURGUT ASLAN DA KATILDI

FETÖ dolayısıyla emniyet teşkilatımızın yaşadığı kayıpların bir güvenlik zafiyetine yol açmaması son derece önemlidir. 15 Temmuz ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için bir dönüm noktası olmuştur. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. O gazilerden bir tanesi de TEM Başkanımız Turgut Aslan. O gece Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki alçaklara karşı verdiği kahramanca mücadele sırasında gazi oldu. Turgut Aslan gittikçe iyi oluyor. Onu aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Diğer bir gazimiz Atalay Ülker, Bingöl Emniyet müdürü. O gece görev yaparken o da alçaklara karşı göğsünü siper etti ve gazilik mertebesine ulaştı. Onu da sizlerin arasında görmekten bahtiyarlık duyuyorum.”



TERÖR ORDUSUNA İZİN VERMEYİZ

“ABD’nin Suriye’deki uygulamaları müttefiklik hukukuna terstir. ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Üç gün içinde birbirini tekzip eden açıklamalar geliyor. Bir gün ‘Sınır güvenlik ordusu kurulacak’ deniliyor, sonra ‘Biz öyle demedik’ deniliyor, daha sonra da ‘Böyle bir düşüncemiz yok’, ‘DEAŞ’tan bölgeyi temizledikten sonra yerel unsurlardan bir güvenlik oluşturuyoruz’ gibi açıklamalar geliyor. Bunlar kafa karışıklığının ifadesi. Türkiye’nin kararlılığı açık ve nettir. Hudutlarımızın güneyinde bir terör ordusu oluşturulmasına asla izin vermemiz söz konusu değildir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan ve milletimizin can ve mal güvenliğini, hudutlarımızın güvenliğini esas alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır.”