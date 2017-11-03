Tecrübesizliğin peşindeyiz

Bu yıl 25. kez düzenlenen PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi üç bine yakın profesyoneli ağırladı. Kongre, iş ve insan yönetimi alanında 80’e yakın konuşmacı ve 40’tan fazla oturuma sahne oldu. Kongre’de bu sene değişen liderliğin sayısız yüzü, dijitalleşen dünyada hayatta kalmak ve karar almak, eskimiş sistemleri yıkarak yerine yenisini yapmak, adalet ve kurum içi cesaret, bir kariyeri bin kariyere çevirmek gibi konular konuşuldu. Konuşmacılar arasında bulunan BOYNER Grup CEO’su Cem Boyner, bütün yeni yaklaşımlarda tecrübesizliğin peşinde olduklarını belirtirken “Bu devrin en abartılı kelimelerinden biri tecrübe ve tecrübeli. Boyundan büyük bir laf olduğunu düşünüyorum ve çok kıymet verilmemesini öneririm. Hele konu kurum içi girişimcilik olunca. İnovasyon için tecrübe değil, tecrübesizlik daha önemli bir silahtır” diye konuştu. Kongre’nin konuklarından biri olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise dijitalleşmeye dikkat çekti. Bilecik, “Ülkelerin dijital teknolojilerini kendilerinin üretmesi ve bunu sağlayacak insan kaynağının alt yapısını güçlendirmesi büyük önem taşıyor. Dijitalleşme, sanayi 4.0 derken artık İK 4.0’ı konuşuyoruz. İnsan kaynaklarından bahsederken genellikle yaptığımız bir hata var. Değişimi sadece beyaz yaka tarafından değerlendiriyoruz. Dördüncü sanayi devrimini sadece ekonomik ve teknoloji boyutlarıyla değil, sosyal unsurları da merkezine alan bir dönüşüm olarak bakıyoruz. Değişime adapte olabilen ve eğitimde sürekli gelişim anlayışını benimseyen ülkeler rekabet üstünlüğünde fazlasıyla öne çıkacak. Bilim ve teknoloji ile öne çıkan ülkelerin diğer ülkelerle arayı açtığı bir çağ yaşıyoruz. Müfredatımızın bilimsel temellere dayanmasının en önemli meseleye sahip olduğunu görüyorum” dedi.

3 BİN KİŞİ KATILDI

Kongre’nin 25. yılı ile ilgili konuşan PERYÖN Başkanı Berna Öztınaz, “İlk PERYÖN Kongresi’ne 90 kişi katılmıştı. Biz bu yıl 3 bine yakın insanı ağırladık” dedi. Öztınaz, liderlikle ilgili bilinen tüm ezberlerin bozulduğunu belirtirken, “Bir yandan genç aykırı isimlerin yükselişi diğer yandan dünyanın en güçlü ülkelerinin başına, katı ve toleranssız liderlerin gelişi. Dünya böyle dönemlerden daha önce de geçti. Böyle dönemler, genel kabullerin sendelediği dönemler. Doğru bilinenlerin güven vermemeye başladığı, dengelerin yeniden kurulduğu dönemler. Büyük değişimler. Böyle zamanlarda değişimle herkes kendi yöntemi ile başa çıkar. Kimisi değişime ayak direr, kimisi değişimi kucaklar. Bizse PERYÖN’de dünya değiştikçe onunla beraber değişmeyi hatta gönüllüğümüzle dünyayı da biraz değiştirmeyi seçiyoruz. Tam da bu nedenle 25’inci kez ilham almak ve ilham vermek için kongremizi düzenledik” dedi.