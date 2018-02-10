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    TBMM Başkanı Kahraman: Çamlıca Camii’ne ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun

    İHA
    10.02.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’a da damgasını vurduğunu belirterek, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının verilmesini önerdi.

    Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı başladı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve yönetmen Semih Kaplanoğlu ile çok sayıda kitapsever katıldı.

    Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kahraman, eskiden kongrelerin spor salonlarında yapıldığını, şimdi ise kongre ve kültür binalarının yaygınlaştığını kaydederek, “Ne kadar güzel bir şey, ne güzel gelişme. Cumhurbaşkanımızın damgasını vurduğu yerlerden birisi Türkiye’de olduğu gibi Üsküdar’dır. Ve inşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olur. Kendinin kabul edeceğini zannetmiyorum ama zorlayalım. Bu isim uygun değil mi? Oyunuza sığınıyorum. Kabul edenler ve kabul edenler? Saf demokrasi bu, oylama böyle yapılır” sözleri üzerine salondaki kitapseverler alkışladı.

    TBMM Başkanı Kahraman: Çamlıca Camii’ne ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun

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    Etiketler: çamlıca camii , TBMM Başkanı İsmail Kahraman , Recep Tayyip Erdoğan , Üsküdar , son dakika
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