Tahran'daki robot restoran görenleri şaşırtıyor

İran'ın başkenti Tahran'da açılan 'Roboşef' adındaki ilk robotik restoran, daha çok gençlere hitap etse de her yaştan müşterinin ilgi odağı haline geldi.

KASİYER VE GARSON YOK, HESAPLAR ONLİNE ÖDENEBİLİYOR

Başkent Tahran'da yılbaşından bu yana ağırlıklı olarak pizza alanında hizmet veren Roboşef restoranda, robot garsonlar sizi karşılıyor ve siparişten, servise tüm hizmetler otomatik veriliyor, ödemeler online yapılabiliyor.

Sandalyeler sıradan bir restorantdakinden farksız olsa da masalar, dijital ekrana dönüşen yapısıyla büyük bir tablet görünümü alıyor. Dokunmatik ekrana dönüşen masalarda yemeğinizin içeriğini isteğinize göre belirleyebiliyorsunuz.

Mutfak bölümü tarafından alınan siparişler, masalar arasına döşenen raylı sistemde hareket eden robot garson tarafından servis ediliyor.

SİPARİŞİ BEKLERKEN "DİJİTAL MASALAR"DA OYUN OYNANABİLİYOR

Roboşef müşterileri, yemeklerini beklerken, dijital ekranda sunulan bilgisayar oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirebiliyor. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak restoran işletmeciliğinde "yeni bir çığır" açtıklarını söyleyen Roboşef'in sahibi ve işletme müdürü Mecid Zibadel, AA muhabirine, "Yemek masası, dokunmatik olan diğer örneklerinden farklı olarak tamamen yerli ve müşterilerimizin sipariş sonrası veya yemek sırasında sıkıntı yaşamayacakları şekilde dizayn edildi. Masanın patenti de tamamen bize ait." dedi.

GENÇ YAŞLI HER KESİMDEN YOĞUN İLGİ

Zibadel, "Yemek ve teknolojiyi restoranımızda bir araya getirerek genç müşterilerimize uygun bir ortam hazırladık. Ancak, hizmet vermeye başladığımızdan beri, restoranımızın konseptini merak eden birçok yaşlı müşterimizin de ilgisini çekmeyi başardık." diye konuştu.

Zibadel, ağırlıklı olarak pizza servisi yaptıklarını belirterek, fiyat bakımından Tahran'daki diğer restoranlardan farklı olmadıklarını sözlerine ekledi.

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