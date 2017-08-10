Süper Loto sonuçları açıklandı... 10 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama

Süper Loto sonuçları milyonlarca vatandaşa umut kapısı olmaya devam ediyor. Her hafta vatandaşların hayallerine bir adım daha yaklaşmasına olanak sağlayan Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından çekildi. En çok devreden şans oyunlarından birisi olan Süper Loto'da büyük ikramiye oldukça dikkat çekiciydi. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçlarından büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? İşte, 10 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama.

Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları bu hafta 5. kez devretti ve büyük ikramiye tam 9.173.854,67 TL'ye yükseldi.

04 10 38 41 43 49

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto 3 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı. 6 bilen kimse çıkmadığı için 6.977.448,53 TL değerindeki büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 58 kişi 10.909,25 TL, 4 bilen 3.544 kişi 191,50 TL, 3 bilen 75.497 kişi ise 15,55 TL ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR HANGİLERİ

Her hafta 6 bilen olmadığı için Süper Loto bazı dönemlerde bir diğer haftaya devir yapar. İkramiyenin katlanarak artması oyuncuların da artması ile neticelenir. Katılımcı sayısının artması dağıtılacak ikramiyenin de artması anlamına gelir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar 2016 arasında 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 sayıları gelmektedir. Tekli rakamların dışında ikili kombinasyonlarda en çok çıkan sayılar;

35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,

9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,

20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,

31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihlilere ikramiye dağıtımı yapılır. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

3 bilen talihliler ve 4 bilen talihliler loto bayilerinden,

5 bilen talihliler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmaz ise büyük ikramiye tutarı sonraki haftaya devreder. İkramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir yıl içinde ikramiyelerini almaları gereklidir. Bir yıl içinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler içinde Milli Piyango İdaresi tarafından ödeme yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kayıt edilir. Loto bayileri veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden talihlilere yapılacak olan ikramiye ödemelerinin süresi, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenir.