Suikast davasında 4’er kez müebbet

Mahkeme heyeti 43’u tutuklu 46 sanıklı davada önce yargılananlara son sözlerini sordu. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi, bazıları adil yargılama yapılmadığını öne sürdü. Timi yönettiği iddiasıyla yargılanan eski tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, “Gerçeklerin peşine düşmediniz. Sadece acilen ceza verme peşine düştünüz. Bugüne kadar gerçekleri söyledim hiçbirini dikkate almadınız. Sözlerimin hiçbir hükmü olmayacağını düşünüyorum. Söyleyecek sözüm yok” dedi. Sanıklardan eski Cumhurbaşkanlığı başyaveri Ali Yazıcı da “Son sözümü Ankara’daki çatı davada söyleyeceğim” diye konuştu.

Aralarında Sönmezateş ve Çiğli üs imamı olarak tanınan MAK Timi’nden eski astsubay Zekeriya Kuzu, Özel Kuvvetler’den eski binbaşı Şükrü Seymen’in de bulunduğu 31 sanık 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Kuzu bu cezaların dışında ayrıca 3 polis memurunun cüzdanını aldığı suçlamasıyla, yağmadan 3 kez 18 yıl toplam 54 yıl daha cezaya çarptırıldı.

Ali Yazıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken bu ceza önce müebbete sonra 18 yıla indirildi. Eski tuğamiral Tezcan Kızılelma da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada, bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile firari Burkay Karatepe ve Özcan Karacan’ın dosyalarının ayrılmasına karar verilirken pilot Yarbay Hüseyin Yılmaz delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Karar açıklandıktan sonra şehit polis Nedip Cengiz Eker’in annesi sanıklara “Oğlumu öldürdünüz” diye bağırdı.

Böyle yakalandılar

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma timlerinden oluşan 37 kişilik özel tim, buradaki çatışmada 2 polisi şehit etmişti. Bu kişilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü’nün imamı olduğu belirtilen ‘Paşa’ lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu’nun da aralarında bulunduğu 25’i saklandıkları bir menfezde bulunmuş, daha sonra da firari Yüzbaşı Burkay Karatepe hariç diğer sanıklar yakalanmıştı.