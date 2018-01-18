Strasbourg’a AYM’den ziyaret

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 26 Ocak’ta Strasbourg’da temaslarda bulunacak. Arslan’nın Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Görüşmede Türkiye’de son dönemde yargı bağlamında yaşanan gelişmelerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki davaların durumu ve AYM’nin sürece yaklaşımının ele alınması bekleniyor. Arslan’ın bir başka durağı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olacak. Arslan, AK’ye üye 47 ülkenin yüksek yargı temsilcilerini bir araya getirecek olan yeni adli yıl açılışına katılacak. ◊