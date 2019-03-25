Yıldız isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe'nin devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiraladığı Meksikalı stoper Diego Reyes'in menajeri Matias Bunge'den flaş bir açıklama geldi. Bunge, oyuncusunun sarı lacivertlilere dönüp dönmeyeceğine açıklık getirdi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Meksikalı stoper Diego Reyes'i devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiralık olarak göndermişti.
sarı lacivertlilerdeki kontratı 2020 yazında sona erecek olan 26 yaşındaki savunmacıyla ilgili olarak menajeri Matias Bunge'den AS gazetesinin Meksika edisyonuna flaş bir açıklama geldi.
Bunge, oyuncusunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Diego, şu anda Leganes'te kiralık olarak oynuyor. Sezon sonu geldiğinde bonservisini hâlen elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönmek zorunda. Bu durumun değişip değişmeyeceğiyle ilgili şu an için bir şey söyleyemem."
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