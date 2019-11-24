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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Nwakaeme'den Yusuf'a ders

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Uğur Meleke yazdı.

Bundan tam bir yıl önce, 25 Kasım 2018’de başlamıştı aslında hikâye: Trabzonspor, 5 farklı Malatyaspor mağlubiyeti sonrası zor günler geçirmiş; yönetim Ünal Karaman’ın arkasında durmuştu. Çok kritik Fenerbahçe maçı öncesi cesur kararlar alındı, önce Onur-Burak ikilisiyle yollar ayrıldı. 25 Kasım 2018 gecesi Trabzon’da oynanan zorlu Fenerbahçe sınavına da kalede 21 yaşındaki Uğurcan, savunma göbeğinde 20’lik Hüseyin Türkmen’le çıkıldı. O gün Trabzonspor 2-1’lik skorla galip geldi. Ama herhangi bir galibiyet değildi bu. Trabzon’da yeni bir dönemin başlangıcıydı, küçük çaplı bir devrimdi yaşanan. Geride kalan 365 günde Hüseyin ve Uğurcan’ları Abdülkadir Parmaklar, Abdürrahimler, Serkanlar takip etti. Trabzonspor 70’li yıllarda özkaynak üretimiyle isyan etmişti İstanbul hegemonyasına. Bu kadro dönüşümü de, 70’li yıllardaki isyanı anımsatıyordu.

BU STRATEJİ SÜRMELİ

O Fenerbahçe maçının üstünden 365 gün geçti, dün Trabzonspor Ankaragücü’nü farklı mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Ünal Hoca son yarım saatte Doğan’a, son 20 dakika Fıratcan’a, son 10 dakika da Cafer’e şans verdi. Yani sadece bugünü değil, geleceği kazanma çabasını sürdürüyor Ünal Hoca. Şu anda Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sturridge’in sakatlıktan ne seviyede dönebileceklerini bilmediğimiz için şampiyonluk yarışındaki şanslarını ölçebilmek zor. Ancak Trabzonspor, bu stratejiyi sürekli hale getirirse, içeride-dışarıda sürekli iddialı bir kulüp olacaklarını tahmin etmek güç değil. Dün de Ankara’da 7 kritik eksiğe rağmen, yine hiç fena olmayan bir Trabzonspor vardı sahada: Hosseini ön liberoda görevini yaptı. Erce, Uğurcan’ı aratmadı. Obi Mikel her geçen gün daha etkili. Sörloth zaten hep harika: Birinci golü yoktan var etti, üçüncünün üreticisiydi. Yusuf çok hareketli ve etkiliydi ancak attığı gol sonrası Nwakaeme’nin söylediklerini kulağına küpe etmesi gerek. “Futbol basit bir oyun ancak zor olan onu basit oynamak” diye çok güzel özetlemişti meseleyi Cruyff. Yusuf mantalitesini değiştirmez, kolektif oynamayı beceremez ve yanlış çalım-şut tercihleri yapmaya devam ederse bu Trabzon organizasyonunda işi zor olabilir.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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