Beşiktaş'ta taşlar yerine oturdu
Güntekin Onay yazdı.
Üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından Konyaspor büyük bir enerji ve konsantrasyon ile başladı maça ve ilk 25 dakika iyi baskı yaptı. Bu bölümde Beşiktaş, sahada istediklerinden uzak bir görüntü ortaya koydu. Skor dengede gittiği süreçte ligde karşısında oynamanın en zor olduğu ekiplerden biri Konyaspor. Beşiktaş 30’uncu dakikadan sonra topa daha fazla sahip olan taraf idi. Ancak hücumda yeterli hareketliliği sergileyemedi siyah beyazlılar. İlginç olan, Beşiktaş’ın 12 maçın ilk yarılarında sadece 3 gol bulması. Demek ki başlangıç planı doğru değil. İkinci yarının başlangıcından itibaren daha fazla kararlılık ile oynayan Beşiktaş, orta alanda top hakimiyetini ele alıp orta sahada üstün görünse de zaman zaman basit top kayıpları yüzünden sorunlar yaşadı. Özellikle yaratıcılığa ihtiyaç olan bölgelerde Adem Ljajic’in daha fazla rol alması şart. Ancak Beşiktaş bu sezon sıkça yaşadığı Ljajic’i oyunun içine sokma sorununu dün de büyük bölümde hissetti. Şunu da vurgulamak lazım. Ljajic her ne kadar rakip ceza alanındaki aksiyonlardan uzak kalsa da orta sahadaki pas trafiğini iyi yönetti. İkinci yarı orta alandaki üstün oyun ve N’Koudou’nun girmesiyle daha tehditkar hücumlar yapmaya başlaması sonrasında Caner’in asisti ve Burak’ın ustaca attığı golle karşılığını buldu.
BURAK İLK DEFA GERÇEK POTANSİYELİNDE OYNADI
Beşiktaş dün sezon başından bu yana ilk kez ideal 11 ile sahaya çıkma şansı buldu. Ayrıca Burak Yılmaz da ilk kez fiziksel olarak gerçek potansiyelinde ilk kez oynadı. Son 6 maçın 5’ini kazanması dışında siyah beyazlılar savunma güvenliği açısından iyi bir grafik yakaladı. Dün de Konyaspor karşısında rakibine net gol pozisyonu vermeden maçı bitirmiş olması Beşiktaş’ın geleceğe daha güvenli bakmasını sağlayacak unsurlardan biri. Haftalarca önemli eksiklerle oynamak zorunda kalan Abdullah Avcı’ya acımasız eleştiriler yapanlar, zenginleşen kadro ile birlikte arka arkaya gelen galibiyetler sonrası sanıyorum haksızlık yaptıklarının da farkındadır.
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