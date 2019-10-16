Euro 2020 marşımız: "Her Türk asker doğar"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Tahir KUM YazılarıEuro 2020 marşımız: "Her Türk asker doğar"
GeriTahir KUM Euro 2020 marşımız: "Her Türk asker doğar"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 16.10.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Euro 2020 marşımız: "Her Türk asker doğar"

Tahir KUM
Tahir KUM
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahir KUM
Tahir KUM

ENVER’im, Merih’im, Hakan’ım, Cenk’im, Kaan’ım. Canlarım benim. Hiç canınızı sıkmayın. Eğer, yine birileri, “O selam da neydi?” diye sorarsa, bu defa onlara “Biz asker doğan bir milletin evlatlarıyız. Her Türk asker doğar, bu bizim ruhumuzda var” hatırlatmasını yapın, yeter.

Unutmayın, o ruhtur bizi bu yolda muzaffer kılan. Arnavutluk maçında da, Fransa’da da oyuncularımıza doping olan. Şükürler olsun bitirdik işi, evvel Allah İzlanda maçıyla çekeriz fişi.

Merih’e baksanıza... Sanki komando tatbikatında. Adeta, “Her Türk asker doğar” dercesine haykırıyor, selam çakışında. Müthişsin be çocuk. Yok böyle bir konsantrasyon.

Mehmetçiğin sayesinde, dünün komando yürüyüşü klasiği; “Her Türk Asker Doğar”, bugünün artık EURO 2020 yürüyüşü klasiğimiz haline geldi. Yürüyün evlatlar!

Onlar da bizim yeşil sahadaki askerlerimizdir artık. Her asker gibi birliklerine (maça) omuzlarda gönderilip, omuzlarda karşılanmalı. Hem de davullu zurnalı. Vatanına, milletine, ailesine, sevdiklerine en başta sınırdaki o Mehmetçiğe Paris’ten selam çakan o askerlerimizi, millet olarak bizler de asker gibi omuzlarda karşılayabilsek, ne iyi olurdu değil mi, Nihat abi...

Şükürler olsun, “yabancılaşan” takımlarımızla moralimizin bozulduğu dönemde sahada “Türk’ün gücünü gösterip” bizlere moral olan o aslan yürekli futbolcularımıza, teknik heyetimize, başındaki idarecilere sonsuz teşekkürler. Tabii ki bu teşekkür onlarla sınırlı kalmamalı. Bugünkü mirasını bizlere bırakan bu değişimi başlatan, geçmiş Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimine de, o değişim sancısı yaşadığımız günlerde yerden yere vurduğumuz Lucescu’ya da o cesaret ve sabırlarından dolayı teşekkür etmeliyiz.

Bu arada, son Dünya Şampiyonu Fransa’dan iki maçta dört puan alan milli takımımız hocası o Şenol Güneş’in, PSG’ye evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray’ın hocası kadar övgü alamamış olmasını da es geçemeyiz. Öyle değil mi ?

MAX KRUSE’NİN SİZE SELAMI VAR, ST.PAULI

DÜŞÜNEBİLİYOR musunuz; o Almanya topraklarından, Max Kruse gibi ekmeğini yediği ülkenin İstiklal Mârşı’nı haykıran da; ‘ülkesinin askerine destek mesajı attı’ diye Türk oyuncusunu kapının önüne koyan da çıkabiliyor. Sırf sosyal medya hesabından Mehmetçiğe destek mesajı verdi diye...

Veren kim? Türkiye’de forma giydiği yıllarda, sosyal medya hesaplarından terör örgütüne destek verdiği gerekçesiyle adli makamlarımız tarafından hakkında işlem yapılan ve TFF tarafından futboldan men edilen o Deniz Naki’ye destek olmak için özel kampanyalar düzenleyen o St.Pauli Kulübü.

Gayet normal değil mi bu? Deniz Naki gibi; kime ve neye hizmet ettiği ortada o kişiye Türkiye’de hakkında “Terör örgütüne destek olmaktan” işlem yapıldığı sırada yaptıkları ortada, kulübün benim aslan yürekli oyuncumu kadro dışı bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur. Dedik ya, bunu yapan da Alman, ilk işi o İstiklâl Marşımızı ezberlemek olan Max Kruse de... Şimdi duyuyorum Düseldorf Kulübü’nde de Kenan ve Kaan için benzer durumlar söz konusuymuş. Biraz sıkar. O kadar basit değil be Hans...

Gösterin onlara Adebayor’un o fotoğrafını; Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Mehmetçiğimize nasıl selam durduğunu!

Dedik ya, Deniz Naki’nin terör örgütüne destek olan mesajlarına “ifade özgürlüğü” diyebilen, onun için düzenlediği kampanyada, maça “Deniz Naki için biz yeneceğiz” tişörtleriyle çıkan, resmi twiter hesabından paylaştığı maç kadrosunda oyuncularının adlarını ‘Naki’ olarak duyuran, takımının Litka’nın ayağından bulduğu gol sonrası stat hoparlöründen golün sahibi olarak Deniz Naki ismini haykıran, bir zihniyetten başka ne bekleyebilirsiniz ki ? Bu iki yüzlülük değil de nedir peki? O kadar kolay değil bu işler Almanya’daki, İtalya’daki o zihniyetler bu işin FIFA’sı UEFA’sı da var.

ŞENOL GÜNEŞ’İN ELBİSELERLE İMTİHANI!

ARTIK geleneğimiz olmuş; 2002 Dünya Kupası yolunda moda, Şenol Güneş hocamızın ‘takım elbise” tercihiydi, 2020 yılında da “kravat” tercihi oldu! Doğruydu, yanlıştı o başka. Ama derdimize bak!... 19.05’ten, TFF’nin ona nazire yaparcasına aday kadroyu saat 20.20’de duyurmasına. Takım elbiseden, kravata! Kafa başka şeylere çalışmıyor.

Şimdi milli takımın giyim sponsorunun kravat konusunda “Bizim tercihimizdi” açıklaması gelince, Şenol Güneş hocamızın Beşiktaş’ı çalıştırırken yine giyim sponsoru konusunda yaşadığı o ‘tarihi skandal” aklıma geldi. Yazılıp çizilmedi, şimdi sırası geldi anlatayım...

Hoca, Beşiktaş’ın başında. Kulübün bir ara kendisine yaptığı ödemedeki kesinti dikkatini çekiyor. Meblağ yaklaşık 50 bin Euro. Abartmıyorum. Açıklama bölümü ilginç; giyim sponsorundan gönderilen takım elbise vs kıyafetlerin bedeli. Şenol hoca küplere biniyor. Öyle ki, maç başı elbise fiyatı 1500 Euro’ya filan denk geliyor. Üstüne üstlük hoca o kıyafetleri de pek giymiyor. Neyse ki hocanın tepkisi üzerine fatura iptal ediliyor. Kısaca hocanın Beşiktaş’la ilgili bu ve bunun gibi ilginç hatıraları var, zamanı geldi mi, kaleme alırız !

YAPMA BE UILENBERG

HAFTA sonu üst klasman hakemlerimiz yine bir otel köşesinde (!) eğitim seminerindeydi. Bu seminerde de her zaman olduğu gibi tartışmalı pozisyonlar ekrana getirilip tartışılmış. Hakem gruplarına görüşleri sorulmuş sonunda eğitmenimiz Jaap Uilenberg son noktayı koymuş. Mesela Halil Umut Meler’in yönettiği Gençlerbirliği-Galatasaray maçına damga vuran Mariano’nun rakibinin sırtına vurduğu o yumruk için, grup çalışmasında hemen hemen bütün hakemlerimizin ortak görüşünün “kırmızı” olduğu noktada Uilenberg hocamız pozisyon için “Sarı doğru karar” demiş. İlginç!.. Yine Uilenberg’in bu seminere damga vuran ikinci değerlendirmesi de Beşiktaş-Alanya maçındaki Atiba’nın eline gelen pozisyonla ilgili “Penaltı ile uzaktan yakından ilgisi yok” demesi olmuş.

Tahir KUM
Tahir KUM
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Altay Bayındır'a dev kanca! Fenerbahçe...
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Emre’nin veliahtı...
Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman ve saat kaçta?
Unicaja Malaga Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?