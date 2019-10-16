Bir skandal da Schalke'den! Ozan Kabak...
Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04, Ozan Kabak'ın Fransa - Türkiye maçından sonra yaptığı asker selamı hakkında açıklamalarda bulundu.
Fransa - Türkiye maçının gol sevincinde ve sonrasında milli takım oyuncularımızın yaptığı asker selamının yankıları devam ediyor. Alman kulübü Schalke 04, Ozan Kabak ile konu hakkında konuşulacağını açıkladı. Almanya, Türkiye'ye UEFA'ya şikayet eden ülkeler arasında yer almıştı.
Alman basınından Kicker'e yapılan açıklamada Schalke 04'ün Ozan Kabak ile görüşerek Suriye konusunu kapatacağı belirtildi.
Schalke'den gelen asker selamı açıklamasında "Ozan Kabak ile konuşarak bu konuyu kapatacağız. Kulübümüzü Suriye'deki olaylardan ve sembolik jestlerden ayrı tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ENVER CENK ŞAHİN ÖRNEĞİ
Almanya'nın St. Pauli Kulübü, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'i skandal bir karar ile kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. Ozan Kabak için aynı endişeler yaşanırken, Schalke 04'ün atacağı adımlar merak konusu oldu.
UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI
UEFA, Fransa - Türkiye maçında milli futbolcularımızın yaşadığı gol sevinciyle ilgili Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine soruşturma başlattı.
Türkiye - Arnavutluk ve Fransa - Türkiye maçlarında futbolcularımın verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'dan şok bir karar geldi. UEFA, 'milli takım oyuncularının kışkırtmaya yönelik politik davranışları' gerekçesiyle Türkiye'ye disiplin soruşturması açtı. Aynı zamanda Bulgaristan taraftarlarının İngiltere maçındaki ırkçı davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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