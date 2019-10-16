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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Bir skandal da Schalke'den! Ozan Kabak...

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Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04, Ozan Kabak'ın Fransa - Türkiye maçından sonra yaptığı asker selamı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa - Türkiye maçının gol sevincinde ve sonrasında milli takım oyuncularımızın yaptığı asker selamının yankıları devam ediyor. Alman kulübü Schalke 04, Ozan Kabak ile konu hakkında konuşulacağını açıkladı. Almanya, Türkiye'ye UEFA'ya şikayet eden ülkeler arasında yer almıştı.

Alman basınından Kicker'e yapılan açıklamada Schalke 04'ün Ozan Kabak ile görüşerek Suriye konusunu kapatacağı belirtildi.

Schalke'den gelen asker selamı açıklamasında "Ozan Kabak ile konuşarak bu konuyu kapatacağız. Kulübümüzü Suriye'deki olaylardan ve sembolik jestlerden ayrı tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransaya selam resti
Fransa'ya selam resti!

ENVER CENK ŞAHİN ÖRNEĞİ

Almanya'nın St. Pauli Kulübü, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'i skandal bir karar ile kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. Ozan Kabak için aynı endişeler yaşanırken, Schalke 04'ün atacağı adımlar merak konusu oldu.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Fransa - Türkiye maçında milli futbolcularımızın yaşadığı gol sevinciyle ilgili Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine soruşturma başlattı.

Türkiye - Arnavutluk ve Fransa - Türkiye maçlarında futbolcularımın verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'dan şok bir karar geldi. UEFA, 'milli takım oyuncularının kışkırtmaya yönelik politik davranışları' gerekçesiyle Türkiye'ye disiplin soruşturması açtı. Aynı zamanda Bulgaristan taraftarlarının İngiltere maçındaki ırkçı davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bir skandal da Schalkeden Ozan Kabak...

Bir skandal da Schalkeden Ozan Kabak...

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