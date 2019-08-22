Bu maçta kural hatası 'VAR'

LİGDE ilk hafta geride kaldı... “Dakika bir gol bir” derler ya, aynen öyle oldu! Dakika bir ‘hakem faciası’! Tabii olay mahalli, orta Anadolu filan olunca merkezden pek görünmüyor! Kayserispor-Alanyaspor maçı; Kayserili oyuncu, rakibine tekme atıyor (birileri buna çitme diyor!). Dördüncü hakemin hemen önünde gerçekleşen bu olayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu görmüyor. O sırada top orta sahada Kayserispor’da iken hakem arkadaşımız, kulaklığına gelen uyarıyla oyunu durduruyor... Ve sonra o oyun, seçenekler arasında hiç yer almayan bir taç atışıyla başlıyor ! Benim aklım almıyor, sorup soruşturuyorum, ortak karar: Şaka gibi! Al sana babalar gibi kural hatası ! “Değil” diyen açıklayacak abi... Peki geçtik onu, o maçta VAR’ın başında oturan Halis Özkahya için ne diyeceğiz? Ne o çitme vari kırmızı kartlık hareket için, ne de kural hatası olacak yanlış oyun başlangıcına müdahil oluyor.

HEPSİ KAYTARMIŞ!

Geçiyoruz Ankara’ya G.Birliği- Ç.Rize maçına... Orada da maçın 88.dakikasında hakem Bahattin Şimşek ‘elini kaldırarak’ kural hatası vari (beyanla kurtarır olduğundan) bir hataya imza atıyor... En basitinden; içlerindeki en kıdemli yardımcı hakemlerden Tarık Ongun, Trabzon maçında bayrak kaldırarak VAR protokolünü deliyor. Belki de gelecek dönem FIFA takacak genç arkadaşımız Abdulkadir Bitigen, Denizli’de devam ettirmesi gereken yerde (orta sahadaki el pozisyonunda) düdük çalarak VAR’ı çiğniyor. Sanırsınız ki hepsi seminerde VAR dersinden kaytarmış ! Fizik, kimya, matematik... Problem yok, ama VAR da çakılıyorlar.

ÇÖPÜ DOLAN GAZETECiLER

SEZONUN ilk maçı... 38’de Babel sosyal medyada TT! Sebebi frikikte topu elle kesmesi. Hakem atlıyor... Meslektaşlarım durur mu (önemli bir bölümü), balıklama atlıyor: “VAR’ın hakemi çağırması gerekirdi.” Tereddütleri yok. Kararları net. Hâl böyle olunca 2. sarıdan atılması gereken Babel sahada kalıyor ve G.Saray rakibi karşısında 9 kişi kalmaktan kurtuluyor. Al sana kurtarma operasyonu için malzeme! Haa! Bunu sıradan vatandaşlar değil bu işten ekmek yiyen popüliteleri (çoğu sosyal medyada!) üst sıralarda yer alan meslektaşlarım söylüyor. Dışarıdan

bakınca kaynak sağlam görünüyor! Çığ gibi yayılan ‘fikir’, neyse ki birilerinin (!) “VAR protokolüne göre 18 dışında olan bu pozisyona VAR’ın müdahale edemeyeceğini” ortaya koymasıyla ‘çöp’ oluveriyor... VAR yüzünden Twiter’daki çöp kapağını açmaya üşenmeyen meslektaş, şu 3-5 sayfalık VAR protokolünü okumaya üşeniyor. MHK’ye, okuyup size üflesin diyeceğim(!)

EMRE BELÖZOĞLU’NA VAR ENGELİ

BU haftanın tartışması, “Emre Belözoğlu’nun ekrana yansıyan sözünden bir disiplin yaptırımı çıkar mı çıkmaz mı?”Çıkmaz arkadaş... Sebebi de talimatların VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda sözlü ihlallerle ilgili ‘görüntüden sevke’ izin vermemesi. Bu kadar açık ve net. TFF Hukuk Departmanı’nın bu konuda işlem yapmaması da bundan. (Bkz. FDT. Md 75)

RiVA, HER DERDE DEVA!

FUTBOLLA ilgili son icraatı (Google öyle diyor!) hakemlerin statta rehin alınması (!) vakasına karışıp ve 1 yıl ceza alan bir yöneticinin, bugün futbolun üst yönetiminde yer alması. Asıl enteresan olan; o gün ‘temsilci’ raporuyla cezalandırılan, dönemin kulüp yöneticisinin bugün ‘temsilciler kurulu üyesi’ olması! Riva, her derde deva!..

TFF YöNETiCiSi NEREDE ‘OLMAMALI’

BU köşede önceliğimiz Riva. Türk futboluna yön veren ve markasından sorumlu olan (!) yönetim ve kurulları. Takımların 3-5-2’sine değil, 3-5 maç cezaların ne anlama geldiğine bakacağız. Kararlar gibi, attıkları adımlardan da haberdar edeceğiz. Mesela; ilk haftada, çiçeği burnunda bir TFF yöneticisinin bir müsabakada ‘bulunması mahzurlu olan bölgede olmasını ve uyarılmasını’, bugünlük ‘ilk haftanın günahı olmaz’ diyerek kısmen pas geçeceğiz ama gelecekte bu ve bu tip vakaları en şeffaf şekilde sizlere aktarıyor olacağız...

BÜLENT YILDIRIM’A REVA MI?

BUNUN adı vefasızlıktır, iş bilmezliktir. Hakemliğe 26 yılını vereceksin.. 522 profesyonel lig maçında düdük çalıp 27 üst derbi yöneteceksin ama ömrünü adadığın hakemliğin böyle bitirilecek! Ey TFF, ey MHK başkanı ve yöneticileri. Bülent Yıldırım’a reva mı bu yaptığınız? “Yaşın geçiyor, gençlerle devam etmek istiyoruz. Performansından pek memnun değiliz” diyebilirsiniz. Ama bu, onu MHK seminerine davet edip, kendisine çay tabağı kadar da olsa bir şilt vermenizi, kuru bir teşekkürü engellemez. Değil mi? Acaba bugün Serkan Çınar’a yapılan Yıldırım’a yapılan bu muameleden dolayı arkadan gelen hakemlerin bu durumdan nasıl etkilenebileceğini hiç düşündünüz mü? Tabii bu konuda bir çift laf da TFF Başkanı Nihat Özdemir’e etmekte fayda var. Nedeni mi? Sayın Özdemir’in kendisine yöneltilen “Bu hakemlerle niçin yollar ayrıldı?” sorusuna “Bu olay, o bir iki maçla ilgili değil, bütün sezon gösterdikleri performans yüzünden oldu” gibi talihsiz bir cevap vermesidir. Acaba Sayın Özdemir; bir sezonda 20 maçta sahada düdük çalmış 29 maçta VAR’da görev almış bir hakem için ‘sezon performansı kötü’ denebilir mi ? Onun için mi sezon sonundaki o en kritik derbiye ‘sezon performansı kötü olan’ o Bülent Yıldırım atanmıştır? Kısaca gerçekle, söylediğiniz gerekçe çelişmektedir, sayın Özdemir!