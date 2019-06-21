1 dolar 1 lira olsa da bu lig kar getirmez

Yayıncı kuruluş, dövizdeki yükseliş nedeniyle kulüplerden dolar kurunu 3.80 TL’ye sabitlenmelerini talep etti. Ekonomik olarak zaten batakta olan kulüpler için bu talebin altından kalkmak mümkün değil. Zira onlar yabancı transferi yaparken ve bankalara olan döviz borçlarını öderken 3.80’den değil, güncel kur neyse, ondan ödeyecekler. Diğer yandan yayıncı, talebi kabul edilmez ve “Benden bu kadar” derse de kulüplerin bu resti karşıyalacak durum da yok. Zira, bu koşullarda mevcut parayı verecek yayıncı bulmak da zor. Zaten bizim ligimizin kalitesi ve bunun karşılığındaki yayın geliri esasen çelişkili. Yayın gelirimiz hormonlu şekilde büyüdü. Kulüpler buna rağmen bu parayı yanlış kullandı ve bugün devletin borç yapılandırmasına mecbur kaldı. Mutlaka bir orta yol bulanacak. Kurun sabitlemesi ancak kulüplerin bankalara olan borçlarının yeniden yapılanmasıyla mümkün olur, gibi görünüyor. Diğer taraftan yayıncı kuruluş, zarar etmesinin asıl sebebinin döviz kuru artışı olduğunu düşünüyorsa yanılıyor bence. Bu tali bir sorun. Esas sorun, sattığı malın; yani ligin güven vermemesidir. Ve ligin güveninirliliğine en büyük darbeyi de bizzat yöneticiler ve futbolun içindeki diğer aktörler vuruyor. Özellikle yöneticiler, her konuşmalarına “Ligin marka değerini yükseltmeliyiz” diyerek giriş yapıp, sonra sözü ligin ne kadar şaibeli ve beş kuruş etmez olduğuna bağlıyor! Ligin ilk devresinde iki hakemin açığa alınması sonra Kulüpler Birliği’nin bir bildiri yayınlaması, G.Saray’ın birliği boykot etmesi ve akabinde birliğin bazı üyelerinin bildiriden imzalarını çekmesi... Aylarca bunu konuştuk ve oyunun adil oynandığına dair bir kez daha kuşkulara düştük. Sadece ligin son bir aylık sürecinde verilen demeçleri alt alta koydum. Bir okuyun, sonra da bu lige para ödeyip ödemeyeceğinizi bir düşünün...

Abdurrahim Albayrak “Bir takım şampiyon yapılacaksa, açık açık ilan etsinler. Bildiğim çok şey var. Bana söylenen bir çok şeyler var.” Göksel Gümüşdağ “Orada söylediği (Albayrak’ı kast ediyor) çok enteresan bir şey var: ‘VAR’ın kayıtları elimizde.’ TFF dışında VAR kayıtları kimsenin elinde olamaz. Demek oluyor ki bu hukuk dışı elde edilmiş.” Hasan Kartal “Silahım olsa hakemi vururdum.” Ali Koç “Hakemler konusunda kurgulanmış bir düzen var” Fikret Orman: “Son iki sezonun şampiyonunu hakemler belirledi.” Fatih Terim: “Hakkımı helal etmiyorum. Kimse camiamın, takımımın, ekibimin, oyuncularımın, arkadaşlarımın, taraftarımın hakkını yiyemez.” Abdullah Avcı “Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, hakaret edecek -telafuz edemiyorum- sonra dördüncü hakem bunu görememiş olacak.” Şenol Güneş “Ben hakemlerin hata yaptığını hiç düşünmüyorum(!)” Ersun Yanal: “Emre Akbaba’ya geçmiş olsu. Ve bu akşam kapkara bir geceydi. Türk futboluna da geçmiş olsun!” Ahmet Ağaoğlu: “Ya şu İstiklal Marşı’nı hiç okutmayalım. Ya da 17-18 yaşındaki hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara katletmeyelim. Aradan 115 yıl geçti, hiçbir şey değişmedi. Sadece düşman değişti.” Dediğim gibi, bu alıntılar sadece ligin son bir ayına dair. Esasen sezon boyunca bu tür açıklamalar gün aşırı yapılıyor. Hal böyleyken bu mala alıcı bulmak kolay mı? Digitürk’ün abone sayılarındaki seyre bakarsanız, insanların da bu malı alma arzuların azaldığı görülüyor. Elbette abone sayıları sadece futboldan gelmiyor ancak en önemli kaynağı futbol. Ligimiz, Premier Lig kalitesinde (kalitenin de bir numaralı faktörü güvendir) olsa sizce yayıncının abone sayısı artar mı, azalır mı? Aşağıdaki tabloda abonelik rakamları var. Ticari üyelikler (cafe’ler vs) ve Digiplay abonelikleri bulunmuyor. Bu veriler paylaşılmıyor.

Özetle yayıncı kuruluş kulüplerden dövizi sabitlemekten önce, ligin değerini düşüren, ona güveni sarsan ve böylece izlenirliğini düşüren davranışları bırakmalarını istemeli. 6222 sayılı bir yasa var.

Buna göre yaptığınız her türlü suçlamayı belgelemek zorundasınız. Futbol yönetimi, gelecek sezon bu kanunu hatırlatacak uygulamalar içine girmelidir. Yoksa 1 dolar eşittir 1 TL olsa da, bu lig kâr ettirmez!

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