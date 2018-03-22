EuroLeague’de 27. ve 28.Maçlar: Fenerbahçe Bildiğiniz Gibi...Gene Kazandı!
Önce, evimizde play-off potasından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda olan Maccabi Fox’u yendik. Ardından zayıf rakip Kızılyıldız’a karşı eksiklerimizi kapatma maçından galibiyetle ayrılmayı başardık
İki maçın da ortak noktası, geçen yıldan farklı olarak, 2017-2018 Fenerbahçe Doğuş’unun 8-10 kişilik rotasyonu. Takım olarak herkes göreve hazır ve Koç Obradovic bu sayede farklı varyasyonlarla kazanacak 5’i yaratabiliyor.
Mesela, Maccabi karşısında ilk çeyrek sonunda skor üretmekte çok zorlandığımız, rakibin tempoyu yükseltip, geçiş hücumlarını zorladığı bir dönem var. Normal şartlarda EuroLeague koçları, savunmayı daha çok sertleştirip uzun ve kalıplı kalmak ister. Fakat Obradovic tam tersine, Vesely-Datome-Nunnally-Melih-Wanamaker’lı 5’e döndü. Bu ekibin, parkeye Pisagor’u kıskandıracak geometride yayılması sayesinde çok rahat sayı üretmeye başladık. Ofansif istikrar sağlandıktan sonra, hücum saatini kullanan ve el üstü şutlarla ekstra sayılar çıkarabilen Guduric devreye sokuldu. Daha zor geçmesi beklenen müsabaka, küçük bir taktiksel kıvılcımla harlandı ve galibiyet meşalesi haline geldi.
Belgrad’dan oyundaki eksiklerimizi görerek ayrılmamız çok değerliydi. Sezon başından beri, topla penetre eden hızlı ayaklı gardları durdurmakta zorlanıyoruz. Kızılyıldız karşısında savunmada sürekli değişmemiz ve kurduğumuz tuzaklara rakip çare üretemedi. Üzerine Dixon’ın sakatlıklar sebebiyle değişiklik gösteren formuna isyan edercesine %70(7/10) -3 sayıyla oynaması, galibiyetin hazırlayıcısıydı. Aslında, bu müsabakanın provasını, BSL’deki Pınar Karşıyaka maçında görmüştük. O karşılaşma esnasında KSK’nin koçu Trifunovic, oyuncularına eşleşmeli alan savunması yaptırmış ve takımımızı 3-sayı çizgisinin gerisinden hücuma zorlamıştı. Sarı-Lacivertliler de 12/29-%41’lik dış atışla galibiyete uzanabilmişti. Benzer durumu yaşadık ama bu sefer %58(14/24)- 3 sayı isabeti bulmamız daha farklı bir galibiyetin yolunu açtı. Kızılyıldız maçı için söylenecek çok fazla bir şey yok. Hatta Antic’in garip sol el şut denemesi ve Feldeine’nin oturarak denediği Harlem tipi şutlar girseydi, ortaya müsabakanın kendisinden daha büyük bir haber çıkarırdı.
EuroLeague 2017-2018 sezonunun son çift maçlı haftası, istediğimiz sonuçlarla bitti. Maccabi maçında Guduric’in 23 sayısı, Kızılyıldız karşısında ise Dixon’ın şut ritmi galibiyetleri getirdi. Ülke olarak en istikrarlı olduğumuz konular, kibritin asla zamlanmaması ve Fenerbahçe Doğuş’un galibiyetleri desek yanlış olmaz.
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