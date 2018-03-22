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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Taraftarlar YazılarıEuroLeague’de 27. ve 28.Maçlar: Fenerbahçe Bildiğiniz Gibi...Gene Kazandı!
GeriFaruk Doğa Üründül EuroLeague’de 27. ve 28.Maçlar: Fenerbahçe Bildiğiniz Gibi...Gene Kazandı!
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Spor Arena
22.03.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

EuroLeague’de 27. ve 28.Maçlar: Fenerbahçe Bildiğiniz Gibi...Gene Kazandı!

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
EuroLeague’de 27. ve 28.Maçlar: Fenerbahçe Bildiğiniz Gibi...Gene Kazandı!

Önce, evimizde play-off potasından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda olan Maccabi Fox’u yendik. Ardından zayıf rakip Kızılyıldız’a karşı eksiklerimizi kapatma maçından galibiyetle ayrılmayı başardık

İki maçın da ortak noktası, geçen yıldan farklı olarak, 2017-2018 Fenerbahçe Doğuş’unun 8-10 kişilik rotasyonu. Takım olarak herkes göreve hazır ve Koç Obradovic bu sayede farklı varyasyonlarla kazanacak 5’i yaratabiliyor.

Mesela, Maccabi karşısında ilk çeyrek sonunda skor üretmekte çok zorlandığımız, rakibin tempoyu yükseltip, geçiş hücumlarını zorladığı bir dönem var. Normal şartlarda EuroLeague koçları, savunmayı daha çok sertleştirip uzun ve kalıplı kalmak ister. Fakat Obradovic tam tersine, Vesely-Datome-Nunnally-Melih-Wanamaker’lı 5’e döndü. Bu ekibin, parkeye Pisagor’u kıskandıracak geometride yayılması sayesinde çok rahat sayı üretmeye başladık. Ofansif istikrar sağlandıktan sonra, hücum saatini kullanan ve el üstü şutlarla ekstra sayılar çıkarabilen Guduric devreye sokuldu. Daha zor geçmesi beklenen müsabaka, küçük bir taktiksel kıvılcımla harlandı ve galibiyet meşalesi haline geldi.

Belgrad’dan oyundaki eksiklerimizi görerek ayrılmamız çok değerliydi. Sezon başından beri, topla penetre eden hızlı ayaklı gardları durdurmakta zorlanıyoruz. Kızılyıldız karşısında savunmada sürekli değişmemiz ve kurduğumuz tuzaklara rakip çare üretemedi. Üzerine Dixon’ın sakatlıklar sebebiyle değişiklik gösteren formuna isyan edercesine %70(7/10) -3 sayıyla oynaması, galibiyetin hazırlayıcısıydı. Aslında, bu müsabakanın provasını, BSL’deki Pınar Karşıyaka maçında görmüştük. O karşılaşma esnasında KSK’nin koçu Trifunovic, oyuncularına eşleşmeli alan savunması yaptırmış ve takımımızı 3-sayı çizgisinin gerisinden hücuma zorlamıştı. Sarı-Lacivertliler de 12/29-%41’lik dış atışla galibiyete uzanabilmişti. Benzer durumu yaşadık ama bu sefer %58(14/24)- 3 sayı isabeti bulmamız daha farklı bir galibiyetin yolunu açtı. Kızılyıldız maçı için söylenecek çok fazla bir şey yok. Hatta Antic’in garip sol el şut denemesi ve Feldeine’nin oturarak denediği Harlem tipi şutlar girseydi, ortaya müsabakanın kendisinden daha büyük bir haber çıkarırdı.

EuroLeague 2017-2018 sezonunun son çift maçlı haftası, istediğimiz sonuçlarla bitti. Maccabi maçında Guduric’in 23 sayısı, Kızılyıldız karşısında ise Dixon’ın şut ritmi galibiyetleri getirdi. Ülke olarak en istikrarlı olduğumuz konular, kibritin asla zamlanmaması ve Fenerbahçe Doğuş’un galibiyetleri desek yanlış olmaz.

 

 

 

 

 

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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