2018 MÜCADELE VE DİRENİŞİN YILI OLACAK

İlk yarının son maçında Trabzonspor’u oldukça zorlayan ve 3 puanın ucundan dönen Kardemir Karabükspor,devre arasına umutlu girmişti.Trabzonspor maçından bu yana pek çok şeyin değiştiği Karadeniz ekibinde yeni yılın ve ikinci devrenin ilk karşılaşmasında,sahaya adım attığı ilk andan itibaren hala değişmeyen ve değişmeyecek olan yegane şeyin mücadele ruhu ve inanç olduğunu taraftarlarına hissettiren bir takım vardı karşımızda.

Maça hızlı başlayan ve oyun üstünlüğünü ele alan taraf deplasman ekibi Gençlerbirliği oldu.Özellikle sağ kanattan Zeki ve sol kanattan da Uğur ve Aydın ile etkili olmaya çalışan deplasman ekibi,oyunu enine genişleterek Karabükspor yarı sahasına daha hızlı kat etmeye çalıştı ve ilk 25 dakika boyunca da bu planlarıyla oldukça etkili oldular.Ev sahibi ekip Karabükspor ise rakip ekibin kanatlardaki üstünlüğünü bildiği için özellikle merkezden Hamidou Traore ile ve sağ kanattan içeri doğru kat ederek hücuma katılan Bliznichenko ile rakip yarı alanda hücum şansı aradı.Lakin Karabükspor’un en çok top kaybettiği ve tehlikeye girdiği anlar,deplasman ekibinin yaptığı yoğun pres neticesinde topla hızlı çıkmaya çalışırken yaptıkları hatalar sonucunda kaybettiği toplarla oldu.

Deplasman ekibi Gençlerbirliği’nde üçlü savunmanın merkezinde yer alan Politevich’in maç boyunca sergilediği kusursuz performansından dolayı ceza sahası içerisinde Ergin Keleş ile pek bir varlık yaratamayan ve topu o bölgeye indiremeyen Karabükspor,uzaktan denediği şutlarla şansını denedi.Nitekim özellikle Hamidou Traore’nin 16. dakikada uzaktan vurduğu nefis şut ve Bliznichenko’nun kaleyi gördüğü her fırsatta sol ayağıyla denediği şutlarla zaman zaman tehlike de yarattılar.

İkinci yarıda oyuna soktuğu oyunculardan pozitif bir reaksiyon alan Gençlerbirliği,özellikle bu oyuncuların hücum alanındaki etkinliği ile oyun kontrolünü tamamen eline aldı.Karabükspor’un yarattığı açıklardan savunma arkasına oynadıkları uzun toplarla yararlanmaya çalışan Gençlerbirliği,bu şekilde Skuletic’i aktif bir halde kullanmaya başladı.Nitekim 60. dakikada yine savunma arkasına atılan uzun bir topla buluşarak golü bulan Skuletic,Ümit Özat’ın bu taktiğinin sonuç verdiğini bizlere gösterdi.

Yenilen gol ve yorgunluk sebebiyle ikinci yarıda ilk yarıdaki kadar etkili olamayan Karabükspor artık daha basit hatalar yapar oldu.Skor dezavantajı sebebiyle de daha fazla risk almaya başladı.75. dakikadan sonra skoru koruma psikolojisine girerek geriye yaslanan Gençlerbirliği’nin üstüne tüm hatlarıyla yüklenen Karabükspor,savunma çizgisini orta sahaya yakınlaştırmaya başladı.Lakin bu durum deplasman ekibinin dinamik kanat oyuncuları için adeta biçilmiş bir kaftan oldu.90+3. dakikada fiziksel yorgunluk ile birlikte oyundan artık tamamı ile düşen ve peş peşe yaptığı pas hatalarıyla topu kaybeden Traore,rakip takımım 2. golünün adeta hazırlayıcılığını yaptı.Orta alanda topu kazanan Gençlerbirliği’nde sol kanattan yaptığı bindirmeyle hücuma katılan Uğur,attığı golle maçın skorunu ilan etti.

Bu neticeyle birlikte Karabükspor,ligde oynadığı son 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı.Deplasman ekibi Gençlerbirliği ise kazandığı bu 3 puanla birlikte maç fazlasıyla küme düşme hattının bir üst sırasına yükseldi.

ISLAHATTAN DAHA ZİYADE BİR DEVRİM

Kardemir Karabükspor adına değişim ve dönüşümüm ilk emareleri 16. Haftadan itibaren kendini göstermeye başlamıştı.Kötü gidişata bir türlü çözüm bulamayan Popovic ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelen Levent Açıkgöz,oldukça radikal ve direkt kararlar vererek operasyonu başlatmıştı.O dönemde kadro dışı bırakılan ve takımla ilişkisi devre arası itibariyle kesileceği bilinen yaklaşık 7-8 oyuncu vardı.Bu oyunculara ek olarak,devre arasına girildiğinde gerek mevcut ekonomik soruna çözüm bulabilmek adına,gerekse takım içindeki bütünlüğü sağlamak,takım ruhunu yakalayabilmek adına pek çok oyuncu ile yollar ayrıldı.Bunlar arasında takımı ilk yarı boyunca skor olarak taşıyan Yatabare,takımın kaptanları Ceyhun ve Dany’nin yanı sıra Poko ve Barış Başdaş gibi takımın bayrak oyuncusu sayılabilecek isimlerle de yollar ayrıldı.

KARABÜKSPOR’U BİLEN OYUNCULAR GERİ DÖNDÜ

Bu süreçte yaklaşık 15-16 oyuncu ile yollar ayrılırken,bu oyuncuların yerine yaklaşık 8-9 tane yeni oyuncu takıma dahil edildi.Transfer dönemi sona erene dek bu takviyelerin sürmesi bekleniyor.Bu 8-9 oyuncunun arasında taraftarın aşina olduğu,tanıdığı ve sevdiği bazı isimler de yer alıyor.Daha önce Karabükspor’u TFF 1. Lig’ten Süper Lig’e taşıyan ekibin bayrak oyuncusu olan,TFF 1. Lig’in aranan oyuncularından Murat Akın takıma dahil oldu.Yaptığı açıklamalar ve insani karakteri ile Türk futbolunun sempatik isimlerinden,daha önce Kardemir Karabükspor formasını terletmiş bir oyuncu olan Ergin Keleş de takıma dahil edildi.Sezon başında Aris Limassol’a kiralanan Marius Alexe’yi de geri çağırıp,sözleşmesini yenileyen Karabükspor,camiayı tanıyan bir ismi daha kadrosuna dahil etmiş oldu.

Bu isimlerin yanı sıra mücadeleci gücü yüksek,takımın inancını ve takım olma becerisini yükseltebilecek bazı oyuncular da takıma dahil oldu.Bu isimlerden bazıları Leandrinho,Adam Stahl,Herve Kage,Yusuf Akbulut,…

GİDEN OYUNCULARDAN 2.1 M € GELİR ELDE EDİLDİ

Devre arasında gönderdiği oyuncuların gerek maaşları,gerek ise alacakları ve bonservisi sayesinde yaklaşık 2.1 milyon € gelir elde eden Karadeniz ekibi,yaşanması muhtemel düşünün keskin bir düşüş olmasının önüne geçmeye çalışıyor.Yönetim bunu yaparken,aynı zamanda karakterli ve mücadele gücü yüksek bir ekip oluşturarak taraftarı ve halkı takıma bağlama niyetinde. Nitekim geçtiğimiz günlerde Karabük İl Öğrenci Meclisi,Karabükspor’a sahip çıkılması için ilk,orta ve lise öğrencileriyle birlikte Karabük sokaklarında pedal çevirdi.Gerçekleştirilen “Pedallarımız Kardemir Karabükspor İçin Dönüyor” etkinliği,halkın kulübüne olan bağlılığını ve sahiplenici duygusunu da bir kez daha bizlere göstermiş oldu.

MÜCADELEYİ PARAYA KARŞI TERCİH EDEN BİR OYUNCU GRUBU

Rakip takım teknik direktörü Ümit Özat’ın soyunma odasında kendi oyuncularını yaptığı konuşmada da dediği gibi,Karabükspor mücadeleyi paraya karşı tercih eden bir oyuncu grubuna sahip.Herkesin çoktan düştü dediği,yan gözle baktığı fakat kendilerini ispat etmeye çalışan,saygı duyulacak bir takım var sahada.Daha önce defalarca yaptığı gibi düştüğü yerden kalkmayı bilecek bir kent,bir takım var karşımızda.Yeter ki bu mücadele sürsün,bu inanç devam etsin.