Karabük Yağmurluydu, goller de

Gerçekleri konuşmak gerekirse, hakem kararlarının gündem olduğu, kavgaların gırla oyunun önüne geçtiğinden, yazmak eylemini futbol üstünden yapmak epey zorlaşıyor.

Zorlaşan tek şey pek tabii ki futboldan öte, Karabükspor takımının düşmemek için elinden hiçbir şey gelmemesi… Karabükspor deplasmanına giderken, takımların ne denli zorlandığını ve hatta üç puan bıraktıklarını anımsadığımızda bu tablo düşündürüyor.

Bu maç hakkında esasında söylenecek tüm sözleri gollere çevirerek yanıtladı, Galatasaray. Her deplasman öncesi soru işaretleri ile maça çıkan aslanlar, adeta gol oldu yağdı.

Galatasaray’ın gol cambazı bugünde iş başındaydı. Bafetimbi Gomis takımının ateşini fitilleyecekti. Rodrigues’in sol kanttan ceza alanına yaptığı ortayla buluşan Feghouli, altıpas bölgesinde bulunan Gomis’e bırakınca, bugünün gol ya da gollerin perdesini aralayacaktı.

Ve sonra… Karabükspor’dan, Özgür Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada, her şey Galatasaray’ın lehine dönüyor. Aslında Yuto Nagatomo, ortasını Gomis'e göndermek isterken, asistini Özgür’e yapmış oldu.

Sarı kırmızlılar, Nagatomo’nun asist günlerinden birini daha yaşarken, bu orta ile arka direkte buluşan Bafetimbi Gomis, 3. golünü kaydediyor.

Ve sonra yine… Sofiane Feghouli, beklemeden yerden pasını altıpas çizgisi üzerinde bulunan Gomis'e al da at diyor ve sonrası malum. 4-0! Üstelik ilk yarıda 25. dakika oynanırken.

Devreye yine Feghouli-Gomis işbirliği giriyor. Feghouli'nin yerden pası ile çaprazda topla buluşan Bafetimbi Gomis, ceza sahası içerisine girdiği gibi ağlarla buluşuyor. 5-0!

Bu sefer Rodrigues gole imzasını atıyor. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı asistle buluşan Garry Rodrigues'in kafa vuruşu ilk yarının skorunu belirliyor. 6-0!

Şimdi ikinci yarının skoru gibi gözüken oyuna bir 45 dakikada daha neler olması gerekebilirdi ki! Maç boyunca neredeyse Muslera’ya, defansa iş düşmezken, Fatih Hoca kenarda bekleyen iştahlı oyunculara yer vermeyi tercih etti.

Kupa golcüsü Sinan Gümüş oyuna girer girmez maçın skorunu da belirleyecekti. Mariano’nun pası ile gelişine şutu, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın önleyemediği gollerden biri daha ağlarla buluşacaktı.

Galatasaray, deplasman fobisini bir nebzede olsa bu maçla rahatlattı. Lakin bu maç deplasmanların göstergesi olmayacaktı. Bugün aslanlar ne gerekiyorsa, nasıl oynaması lazımsa onu verdiler.

Son günlerde yaşanan oyunlara, kavgalara ve cezalara rağmen bugün bu skoru, bu iştahı, bu oyunu unutmama nedenimiz sahada oynanan futbol olacak.

Maçın Adamı: Bafetimbi Gomis

4 tane attığı golle şapkadan çok daha fazlasını çıkarttı. Gol krallığına göz kırpsa da henüz kritik maçlar oynanmadı.