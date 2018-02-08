Son dakika: Fenerbahçe'ye dev ceza! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman....

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerFutbol HaberleriSon dakika: Fenerbahçe'ye dev ceza! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman....
Futbol Son dakika: Fenerbahçe'ye dev ceza! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman....
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Sıradaki Haber: Moussa Sow: Yüzde yüz hazır değilim

Futbol
08.02.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'ye dev ceza! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman....

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PFDK, Fenerbahçe'ye adeta ceza yağdırdı. Aykut Kocaman'a 1 maç men cezası verildi. Kocaman Giresunspor maçında tedbirli olduğu için Medipol Başakşehir maçında kulübede olacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama...

MHKdan Fenerbahçeye cevap: Hukuki süreci başlatacağız
MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap: Hukuki süreci başlatacağız

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİLRİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I, OKUL AÇIK C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

 

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